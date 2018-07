‘Críticas a Neymar são bobagens. Precisam de assunto’, diz Ronaldo

Um dos membros do grupo que escolhe o melhor do mundo, o ex-jogador Ronaldo classificou as críticas a Neymar por se jogar como bobagens. Para ele, o camisa 10 da seleção brasileira age de forma inteligente para se defender de pancadas e tem sido pouco protegido pelos árbitros.

“Acho que o Neymar usa de maneira muito inteligente sua mobilidade para se defender das pancadas e porradas que leva durante o jogo. Acho que os árbitros têm sido pouco protetores com ele, que é um grande talento. Posso dizer que me sentia muito injustiçado quando ocorriam jogadas violentas. Acho que as críticas são bobagens”, afirmou Ronaldo.

E completou:” No mundo do futebol, não é tão simples. Edições de jornais precisam de assuntos para completar. A internet tem uma velocidade muito grande. Uns desocupados muito criativos, memes a torto e direito.”

O maior artilheiro da seleção em Copas também minimizou críticas de jornais e ex-atletas ingleses, como Gary Lineker, ao principal jogador brasileiro. Questionado se europeus eram mais duros com jogadores sul-americanos por simulações, Ronaldo descartou:

“Só quem pode olhar de cima somos nós que somos pentacampeões”, afirmou o ex-jogador. Ele afirmou ainda que reclamações sobre simulações são, em geral, choro de perdedor. E completou que as críticas à seleção deveriam ser mais técnicas e menos “conversa de boteco.”

Sobre o caminho brasileiro para a Copa, ele admitiu que o ideal seria evitar a França. “Espero que a França caia fora antes de jogar contra o Brasil. Sempre temos problemas jogando contra a França”, contou.

Por fim, Ronaldo afirmou que, no final da Copa, “todos vão chorar, menos um que é o Brasil”.