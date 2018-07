Arraial da Ufac é atração nas noites de sexta a domingo; saiba mais

Junho acabou, mas os amantes das tradicionais festas juninas ainda terão uma oportunidade de diversão caipira. Comidas típicas, música, apresentações de quadrilhas e bingo marcam a edição de 2018 do Arraial da Universidade Federal do Acre (Ufac), que promete animar as noites desta sexta-feira, 6, sábado, 7, e domingo, 8. O evento tem entrada gratuita, com programação concentrada no Centro de Convenções, a partir das 18h.

A exemplo do ano passado, cursos de graduação, pós-graduação, centros acadêmicos, atléticas e empresas juniores receberam permissão para ocupar as 52 barracas montadas. Além da interação entre a comunidade universitária, o arraial visa ao envolvimento da comunidade externa nas ações institucionais.

“Todos os cursos da instituição foram inseridos na atividade do arraial. Nossa expectativa é organizar uma festa ainda maior que a do ano passado, quando tivemos uma média de público de 2 mil pessoas por noite”, avaliou o presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE), Richard Brilhante.

Brincadeiras tradicionais, como correio elegante e pescaria, não ficarão de fora da programação, que é para toda a família. “Serão três dias em que servidores, alunos, seus familiares e toda a vizinhança poderão confraternizar na universidade”, disse o pró-reitor de Assuntos Estudantis, Sérgio Siqueira. “Essa é uma atividade que exige um trabalho coletivo e organizado. Tudo é preparado com muito carinho.”

Um dos destaques da programação do arraial, a Quadrilha Capivaras da Ufac, composta por alunos da instituição, fará apresentações nos três dias de evento. Também haverá apresentação de uma quadrilha convidada por noite: Assanhados na Roça (sexta-feira), Juninas CAP Show (sábado), Malucos na Roça (encerramento).

A organização do Arraial-2018 da Ufac é do DCE; Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura; Prefeitura do Campus; Assessoria de Eventos; Corpo de Bombeiros; Samu e Polícia Militar.

No campus Floresta, em Cruzeiro do Sul, o Arraial da Ufac acontece nos dias 27 e 28 de julho.