Torcedor misterioso do Brasil que viralizou na web na vitória contra o México é russo

O atacante Cavani foi poupado do treino realizado pelo Uruguai no fim da manhã desta terça-feira, no Centro Borsky, base celeste na Copa da Rússia e que fica na região de Nijny Novgorod. Diferentemente dos companheiros, que realizaram trabalhos no campo principal, o jogador do PSG – que sofreu um lesão na panturrilha esquerda na vitória por 2 a 1 sobre Portugal, nas oitavas – seguiu no hotel, que fica em anexo, realizando tratamento.

Com isso, Cavani segue como a principal dúvida do treinador Óscar Tabárez para a partida desta sexta-feira contra a França, no Nijny Novogorod Stadium, que fica a cerca de 20km do Centre Borsky.

Caso ele seja vetado pelo departamento médico, Tábarez tem como opções escalar Stuani, seu substituto direto, ou mesmo alterar o esquema tático da equipe, deixando apenas Luis Suárez na frente. Porém, esta última opção é considerada a mais improvável, pois mudaria a estrutura tática da equipe.