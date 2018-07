São João da Thay e os Influenciadores do Acre

Thaynara OG é, provavelmente, uma das maiores influenciadoras digitais do país. A garota que começou a vida na internet com vídeos no Snapchat e hoje domina os likes no Instagram, realizou pelo segundo ano consecutivo em São Luís do Maranhão, onde mora, uma festa de São João cheia de gente famosa e influenciadores digitais de todo o país.

O Acre, naturalmente, não poderia ficar de fora dessa e mandou uma turma para lá de animada (Pablo Charife, Jucianne Menezes, Jéssica Ingred, Ju Vellegas e Mari Tavares) que registraram tudo em seus Stories e Feed do Instagram, porque se não for para ter surra de Stories, a pessoa nem vai.

Assisti a tudo da telinha do meu celular e deixo aqui com vocês algumas fotos dos nossos melhores influenciadores na festa mais bombante do nordeste brasileiro, com os principais Digitais Influencers do país:

Ainda é tempo de desejar feliz 60 anos de vida a um dos homens mais sábios, mais simples, mais doces e mais amados que tenho a honra de poder conviver: pastor Paulo Sampaio de Lima. Para os meninos e meninas que como eu cresceram ao redor, ele é apenas o “Tio Paulo”. Para os que convivem ainda mais de perto no dia-a-dia da igreja, da vida familiar, do trabalho missionário, ele é o ‘Véio’. De cá desse cantinho eu só posso agradecer a Deus pelo absurdo privilégio que Ele me deu de conviver diariamente com uma pessoa tão especial como Paulo Sampaio. E, de quebra, ainda ganhei a melhor amiga que você respeita, sua esposa Nilzete, e os filhos Paulo Júnior e Tatyana Lima

Biblioteca

O Instituto Federal do Acre – IFAC – ganhou uma moderna e bonita Biblioteca na semana passada, graças ao trabalho e empenho do deputado federal Alan Rick (DEM), autor da emenda individual que garantiu os R$ 300 mil necessários para as obras de reforma e ampliação do espaço.

Nas Quartas

Depois do bom jogo de ontem (02), contra o México, sexta-feira, (06) é mais um dia de torcer pelo Brasil e pela seleção do Tite. Como diz o povo que entende de futebol, “que venha a Bélgica”, mas preciso dizer que fiquei com dó dos japoneses. Eles estavam com o jogo na mão e perderam de virada.