Promessa de Sebastião Viana, Hospital de Brasiléia se arrasta desde 2013

A construção do Hospital de Brasileia, que quando concluída será referência para todos os municípios do Alto Acre, tem suas obras se arrastando há pelo menos cinco anos, no primeiro mandato do governador e médico Sebastião Viana (PT).

A unidade está orçada em R$ 70 milhões e ofereceria serviços de média e alta complexidade para os municípios da fronteira. Quando concluída, será o terceiro maior hospital da rede pública.

Segundo denúncia feita por leitores do Ac24horas, atualmente a região sofre com a carência de médicos especializados e, sobretudo, com a estrutura hospitalar. Em Brasileia, afirmam, não há médicos pediatras, além de ginecologistas e obstetras. De acordo com as informações repassadas, faltam até mesmo profissionais especializados para atuar na UTI do hospital local.

A obra é classificada pela população como um elefante branco. A obra foi definida pelo ex-secretário de Obras Leonardo Neder como uma ideia excepcional concebida por Sebastião Viana, ainda como senador.

Procurada, a Secretaria de Saúde informou que a primeira etapa – com serviços de urgência e emergência, mais laboratórios – será inaugurada no início de setembro, véspera das eleições. Já o restante do hospital será entregue até o fim do ano, quando acaba o mandato de Sebastião Viana.

•Essa reportagem foi produzida a partir de denúncia feita pelos leitores do Ac24horas por meio do nosso serviço Fale Conosco. Faça você também a sua sugestão de pauta.

