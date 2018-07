Ministro das Cidades vem ao Acre para anunciar R$ 28 milhões de investimentos em infraestrutura

A Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Rio Branco, emitiu Nota informando que a partir desta sexta-feira, 06 de julho, serão suspensas as atividades da Agência da Receita Federal do Brasil, em Sena Madureira.

A suspensão das atividades da agência foi formalizada por meio da Portaria RFB nº 898, de 21.06.2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) do dia 25.06.2018, que suspendeu as atividades de 25 unidades da Receita Federal em todo o território nacional.

Segundo o órgão, a medida visa cumprir restruturação administrativa, que faz parte de um conjunto de ações em curso na Receita Federal, a fim de “garantir o cumprimento da sua missão institucional, considerando o cancelamento de dotações orçamentárias”.

Os contribuintes dos municípios jurisdicionados à Agência de Sena Madureira passarão a ser atendidos pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Rio Branco.