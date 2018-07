Mega-Sena pode pagar hoje R$ 21 milhões no prêmio principal

As quadrilhas juninas não economizaram na “alegria nas pernas”, no gingado, nos passes ensaiados e nas diversas movimentações durante o 12° Circuito de Quadrilhas Juninas, realizado neste fim de semana em Rio Branco.

A etapa final consagrou campeã a quadrilha Malucos na Roça que mostrou garra, determinação, disposição e orgulho de representar a sua comunidade.

O público sentiu a energia e vibrou a cada movimento na torcida pelos quadrilheiros que estavam dentro das quatro linhas da quadra, enaltecendo os quatro grupos que participaram da segunda etapa do circuito: Amor Junino, Assanhados na Roça, Matutos na Roça, Sassaricano na Roça, Malucos na Roça, Junina Pega-Pega, Puxa o Fole e CL na Roça.

O slogan da festa, “Com o povo, a festa nunca para!” demostrou o ambiente encontrado na Praça da Juventude. A estudante Camila Siva, moradora do bairro Quinze, organizou um grupo familiar para conferir as apresentações das quadrilhas juninas.

“Fiquei tão encantada com a animação local, que decidi trazer parte da minha família para prestigiar o circuito. Estou encantada com as danças, músicas, a alegria em si. Foi a minha primeira vez aqui, e pretendo participar de mais festejos juninos”, comentou Silva.

Além desta interatividade com a plateia, as quadrilhas juninas se apresentaram para uma bancada de jurados, que avaliaram quesitos como, melhor marcador, animador, personagem destaque, noiva do casamento, casal caipira entre outros.