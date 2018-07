Inglaterra despacha Colômbia em sua primeira vitória nos pênaltis na história da Copa

Colômbia e Inglaterra protagonizaram nesta terça-feira, na arena do Spartak, em Moscou, mais um daqueles jogos que entram para a história das Copas do Mundo. Os ingleses venciam por 1 a 0 até os 47 minutos do segundo tempo, quando o ex-palmeirense Yerry Mina, de cabeça, fez seu terceiro gol no Mundial, empatando o jogo em 1 a 1. Na prorrogação, tudo igual. Nos pênaltis, porém, a Inglaterra conseguiu sua primeira vitória (4 a 3) na história das Copas (somava três eliminações), classificando-se para as quartas de final do Mundial da Rússia. Henderson errou (Ospina pegou), mas, na sequência, erraram Uribe (travessão) e Bacca (o jovem Pickford, 24 anos, pegou, transformando-se em herói nacional, em sua primeira competição pela seleção inglesa).

O QUE VEM POR AÍ

Nas quartas de final, a Inglaterra enfrentará a Suécia, sábado, em Samara. Quem vencer pega o melhor do confronto entre Rússia e Croácia na semi. Sim: um dos finalistas será Inglaterra, Suécia, Croácia ou Rússia. Quem diria, hein!

FIM DO TRAUMA

A seleção masculina de futebol da Inglaterra já tinha vivido uma decisão por pênaltis em outras sete ocasiões. Só tinha vencido uma (a Espanha, nas quartas de final da Euro de 1996). Nas outras seis, foi eliminada. Em Copas, foram três: na semifinal de 1990 (Alemanha), nas oitavas de 1998 (Argentina) e nas quartas de final de 2006 (Portugal). Na Euro, mais três eliminações (para Alemanha, 1996, Portugal, 2004, e Itália, 2012). Detalhe: em uma dessas ocasiões (contra a Alemanha na Euro-96) quem perdeu o pênalti decisivo foi… de Gareth Southgate, atual treinador da equipe. A vitória desta terça é histórica e acaba com um trauma inglês.