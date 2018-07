Deputado pede investigação de suposta negligência em partos no Santa Juliana

O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Raimundinho da Saúde (Podemos), informou na manhã desta terça-feira (03), que recebeu denuncias de algumas mães que reclamam de suposta negligência partos realizados no hospital Santa Juliana no período de maio a junho. O deputado pede que os casos sejam investigados pelo Poder Legislativo.

“Recebi mães que tiveram partos na maternidade do Santa Juliana. Segundo elas, tem mais pessoas que vão procurar os deputados para pedir que seja apurado o que está acontecendo no hospital. Essas mães afirmam que durante o tratamento no Santa Juliana isolam as mães e não disponibilizam informações para os acompanhantes. Elas Chegaram a denunciar mortes de bebês”, diz o deputado.

“Não podemos deixar que pessoas que estão sonhando com seus bebês no colo não tenham a oportunidade de realizar esse sonho. Essas mães estão processando o hospital porque querem ter uma resposta. Quero pedir para a secretaria da Comissão de Saúde fazer o levantamento do número de partos e óbitos que aconteceram para que possamos investigar os casos”, finaliza.