TRT-RO/AC abre concurso público nas áreas de Psicologia e Estatística

A Polícia já identificou o corpo do homem, parcialmente carbonizado, que foi encontrado nas primeiras horas da manhã deste sábado (30), na BR -364, sentido Porto Velho (RO), na altura do KM 14, bairro Liberdade, no Ramal da Seringueira.

Trata-se de Josuel Ferreira da Silva, 32 anos. Segundo análise prévia da perícia, a vítima foi esfaqueada mais de 100 vezes. Os golpes atingiram a região do tórax, pescoço e o rosto. A vítima ainda teve partes do corpo queimadas. Josuel tinha tatuagens de dragão nas costas, o que ajudou na identificação do corpo.

A suspeita é de que o homem tenha sido assassinado em outro local e o corpo jogado no local, uma vez que não havia indícios do crime na cena do crime. A polícia apurou ainda que o carro de Josuel Ferreira também foi incendiado.

As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil. Familiares desconfiam que o assassinato com requintes de crueldade possa estar relacionado com um suposto envolvimento da vítima com uma mulher comprometida com membro de facção criminosa.