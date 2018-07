Traficantes do CV que controlam o Mocinha Magalhães comemoram vitória do Brasil atirando

A Justiça do Trabalho nos estados de Rondônia e Acre lançou nesta sexta-feira (29) um novo edital de concurso público para os cargos de analista judiciário, que exigem nível superior, nas especialidades Estatística e Psicologia. Serão duas vagas, sendo um para cada cargo, mais cadastro de reserva.

O edital foi publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Acesse o edital no link: http://www.concursosfcc.com.br/concursos/trt14118/index.html

A remuneração inicial oferecida é de R$ 11.006,83. As inscrições podem ser feitas a partir das 10h do dia 2 de julho até às 14h do dia 20 de julho de 2018 (horário de Brasília), no site da Fundação Carlos Chagas – www.concursosfcc.com.br – organizadora do certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 90.

Serão aplicadas provas objetivas sobre conhecimentos gerais e específicos, bem como prova de estudo de caso, previstas para o dia 26 de agosto de 2018, no período da manhã, na capital Porto Velho/RO. A aplicação das provas nesta data dependerá da disponibilidade de locais adequados à sua realização.

De acordo com o cronograma presente no edital, a publicação do resultado definitivo das provas objetivas e estudo de caso é para o dia 9 de novembro de 2018.

Esta é a primeira vez que o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região realiza concurso para o cargo de analista judiciário, área apoio especializado – especialidade Estatística, devido à necessidade atual do Poder Judiciário na gestão de seus dados e números estatísticos.