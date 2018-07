Técnico da Colômbia teve de recuperar Mina após Barça: “Críticas injustas”

Técnico da Colômbia, José Pekerman afirmou que o zagueiro Yerry Mina sofreu críticas injustas quando chegou ao Barcelona, e que teve de recuperar o ânimo do jogador na seleção. No time colombiano, o ex-zagueiro do Palmeiras marcou dois gols de cabeça durante a fase de classificação. Às vésperas das oitavas de final diante da Inglaterra, sua única dúvida é a escalação de James Rodriguez, que se recupera de lesão.

Ao falar sobre Mina, o treinador ressaltou que ele teve uma oportunidade em um jogo complicado par ao Barcelona e foi julgado com precipitação após isso.

“Sendo muito respeitoso com a decisão dos clubes, ele entrou em um momento difícil. Conhecendo o contexto, me parecem injustas as opiniões. Era um jogador que vinha de uma temporada com continuidade, chegou em um lugar onde isso não existia, um lugar onde não jogava tanto, onde sempre os mesmos estão em campo. E entra em uma equipe sem encaixe. Não fez boa partida”, analisou o treinador.

Na sua chegada para servir a Colômbia, Pekerman viu o zagueiro abalado pelo que ocorria no time barcelonista. Por isso, sua missão com o defensor era recuperá-lo aos poucos. “Ele chegou em um estado anímico. Foi muito duro para ele ver todas as mensagens de que poderia sair do time, de que estava fora dos planos. Nós o vimos em uma situação assim. Por sorte, recuperou seu ânimo. O time sabia que precisava animá-lo e conseguiu. Ele está voltando a ser o jogador que conhecemos no Brasil e na Colômbia”, analisou.