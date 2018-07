Prática de Airsoft vira febre e desperta curiosidade de acreanos

“Coloquei o meu nome para defender uma causa. Não é por questões partidárias”. Assim justificou o empresário João Albuquerque – o Mister John – a sua pré-candidatura a primeira suplência na chapa encabeçada pelo deputado Ney Amorim [PT] ao senado. O ex-presidente da Federação das Indústrias do Acre disse que nunca teve a pretensão de ser candidato e que a decisão de enfrentar uma eleição foi aceita por pressão de empresários do setor produtivo. Na quinta, 26, Albuquerque foi o entrevistado do jornalista Roberto Vaz [Bar do Vaz]. Segundo o empresário, “neste País, só quem ganha dinheiro é quem empresta dinheiro”. A referência feita é uma crítica direta aos bancos, que segundo Mister John, travam o desenvolvimento e quebram empresas com regras “leoninas”, difíceis de serem cumpridas. Assista a entrevista.