Nova onda de atentados deixa mais um morto e dois feridos em Bar de Rio Branco; Já são 8 mortes em 24 horas

Um homem morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas em uma série de atentados ocorridos durante o horário do jogo do Brasil contra o México na manhã desta segunda-feira (02). A primeira ação aconteceu no bairro Nova Esperança, o segundo caso foi proximidades do Horto Florestal, o terceiro no bairro Bela Vista e a último na região do bairro Montanhês

A situação ocorrida no bairro Nova Esperança aconteceu por volta das 10h30, em via pública, próximo ao Conqueiros Bar. Antônio Jackson Almeida e Lucas Vitor Pereira Gonzaga estavam em uma motocicleta sendo perseguidos por criminosos em uma outra motocicleta quando em frente ao Conqueiros Bar, tentaram se refugiar, mas acabaram sendo baleados. Os dois foram socorridos por uma unidade do Samu e encaminhados ao Pronto Socorro para atendimento.

Logo em seguida, já no bairro Vila Ivonete, Raimundo de Almeida, de 19 anos, foi baleado com um tiro no braço nas proximidades do Horto Florestal. O jovem estaria caminhando quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram dele e armados efetuaram disparos. Este também deu entrada no Pronto Socorro para atendimento.

Não demorou muito e logo também foi registrado um homicídio na Rua Parati, região do bairro Bela Vista, a poucos metros da ação ocorrida no Nova Esperança.

A vítima desta vez foi Jonathan Clark, mais conhecido pelo apelido de “Da Lua”, jovem que teria participado de uma abordagem ocorrida em 2016, onde um policial militar acabou sendo assassinado pelo comparsa, Kennedy Magalhães, ao reagir a abordagem e tomar a arma do policial. Da Lua chegou a ser preso, mas foi liberado um mês depois.

Jonathan estava na rua quando os criminosos que também estavam em uma motocicleta chegaram atirando. Ele foi baleado com um tiro no pescoço e tentou correr, mas, acabou morrendo dentro de uma residência na frente da companheira.

A última ocorrência teria acontecido na região do bairro Montanhês. Esta última vítima deu entrada no Pronto socorro com um tiro na perna e em estado consciente. Não há informações sobre a sua identificação e nem sobre como teria ocorrido os fatos.