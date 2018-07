Agressão de policiais do BOPE a supostos traficantes acirra debate entre críticos e defensores de Bolsonaro

O pastor presidente das Igrejas Evangélicas Assembléia de Deus em Rio Branco, Luiz Gonzaga, convocou e a igreja compareceu ao Culto Profético realizado no início da noite deste sábado, 30, em frente ao Palácio do Governo, no centro da Cidade de Rio Branco.

Na abertura do culto ecumênico, o pastor presidente agradeceu a presença dos membros da igreja e falou da importância do momento para que todos, unidos numa só fé em Cristo Jesus, orassem e declarassem as bênçãos sobre a cidade e os governantes.

Luiz Gonzaga falou da responsabilidade da igreja de Cristo frente a crescente onda de violência oriunda de “forças malignas, que tem assolado o Acre e o Brasil”.

Durante a oração inicial, o pastor despertou a consciência dos irmãos quanto ao poder da oração, e pediu que se deixasse usar por Deus ao longo do Culto Profético ministrando, cada um, bênçãos e determinando com autoridade o fim de todo mal.

Após a leitura da Palavra Oficial lida em Mateus 11. 28 , que fala acerca do descanso e o refrigério em Jesus Cristo. O culto seguiu com os Hinos da Harpa Cristã, seguido de momentos alternados com fervorosas orações em prol das famílias acreanas.

Estiveram presentes ao Culto Profético aproximadamente 1.500 pessoas, segundo estimativa do Corpo de Bombeiros.

Participaram do Culto Profético os membros das Congregações do Primeiro Distrito de Rio Branco. A Igreja Assembléia de Deus em Rio Branco conta com 127 filiais.

O Jornalista Antônio Klemer, que também é membro da Assembléia de Deus, realizou participações com os irmãos para o Canal 40, e na transmissão ao vivo pelo Canal 21.

O culto encerrou logo após a ministração na Palavra descrita nas Escrituras Sagradas, segundo o Livro do Profeta Jeremias.