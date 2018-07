Nos pênaltis, Croácia bate a Dinamarca e avança às quartas de final da Copa do Mundo

Uma partida que começou com dois gols em quatro minutos e depois se arrastou no mais puro tédio pelos outros 112, até virar pura emoção novamente, com o craque de um dos times perdendo a chance de matar o jogo de pênalti e… falhou, permitindo que a vaga fosse para a decisão por penalidades. Este é o roteiro de Croácia x Dinamarca. Melhor para os croatas, que venceram nos pênaltis por 3 a 2 após o 1 a 1 do tempo normal, depois de Modric, camisa 10 do Real Madrid, perder sua penalidade no fim do segundo tempo da prorrogação (Schmeichel defendeu). Nas penalidades, deu Croácia. Schmeichel pegou duas, mas Subasic também defendeu duas (Eriksen mandou na trave), e coube a Rakitic anotar a última cobrança.

Nas quartas de final, a Croácia enfrentará a surpreendente Rússia, que eliminou a Espanha nos pênaltis. O jogo será no sábado, em Sochi, às 15h de Brasília.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou num ritmo alucinante, com dois gols antes dos quatro minutos: Braithwaite abriu o placar para a Dinamarca aos 55 segundos, aproveitando uma bola espirrada na área após arremesso lateral de Knudsen, e Mandzukic empatou na sequência, também aproveitando um bate-rebate na cozinha dinamarquesa. Depois disso, o que se viu foi a Croácia tentando impor seu ritmo de toque de bola, tendo mais a posse (56% contra 44%), mas encontrando dificuldade para romper as linhas da Dinamarca, que assustou em alguns bons avanços de Braithwaite, a novidade na escalação, no lugar de Sisto. O empate acabou sendo o resultado justo.

SEGUNDO TEMPO

O ritmo caiu consideravelmente, à medida em que o jogo foi ficando cada vez mais amarrado no meio-campo. O toque de bola da Croácia simplesmente não se encaixava, e a Dinamarca conseguiu impor seu ritmo de força, com o trio ofensivo Nicolai Jorgensen (1,94m), Yurary Poulsen (1,93m) e Braithwaite (1,80m). Com a entrada de Kovacic no lugar de Brozovic, o técnico Zlatko Dalic abriu um pouco mais seu time, tentando se posicionar mais no campo da Dinamarca. Era tudo o que os dinamarqueses queriam, já que sobrou mais espaço para os contra-ataques.

PRORROGAÇÃO

Com os dois times cansados, o jogo ficou mais aberto, com chances de gol dos dois lados. Modric passou a ter mais espaço e achou uma enfiada de bola genial para Rebic, que driblou o goleiro, mas foi derrubado por trás por Mathias Jorgensen antes de fazer o gol. Pênalti, que Modric foi bater e… errou! O craque do Real Madrid bateu mal, e Schmeichel fez a defesa.

OS PÊNALTIS

Pela Dinamarca, Eriksen errou (trave), Kjaer acertou, Krohn-Dehli acertou, Schöne errou (Subasic pegou) e Nikolai Jorgensen errou (Subasic pegou).

Pela Croácia, Badelj errou (Schmeichel pegou), Kramaric acertou, Modric acertou, Pivaric errou (Schmeichel pegou) e Rakitic marcou a última cobrança.

OLHA OS HERMANOS AÍ

Havia muitos argentinos nas arquibancadas do estádio de Nizhny Novgorod. Motivo: compraram ingessos de forma antecipada, achando que a Argentina se classificaria em primeiro do Grupo D. Acabou passando em segundo, e sendo eliminada pela França em Kazan, 400km a leste. Os únicos argentinos em campo foram os do trio de arbitragem, comandado por Nestor Pitana, em destaque nesta foto (com a bandeira argentina ao fundo).