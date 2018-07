Mais de 15 mil pessoas se divertem na segunda noite de carnavale com cantores do Axé 90 Graus

O deputado federal Alan Rick (DEM) participou na manhã desta sexta-feira, (29), ao lado da reitora do Instituto Federal do Acre (IFAC), Rosana Cavalcante, da solenidade de inauguração da nova Biblioteca e reestruturação do Registro Escolar do Campus IFAC Rio Branco. A obra foi realizada graças a uma emenda do parlamentar no valor de R$ 300 mil.

O novo espaço conta com salas de estudo, área para trabalhos em equipe, prateleiras com mobilidade, salas de internet, além de um acervo de oito mil livros. Para Alan Rick, garantir recursos para a área de educação continua sendo uma prioridade do seu mandato.

“Temos obtido muitas conquistas na área de Educação, graças a um grande esforço realizado em Brasília. É uma alegria voltar ao campus Rio Branco do IFAC e participar da inauguração da nova Biblioteca e a nova estrutura do Registro Escolar construídos com recursos de nossa emenda. Não tem melhor recompensa do que verificar que os recursos que lutamos para liberar nos ministérios, estão sendo bem aplicados, garantindo mais qualidade de ensino aos alunos e melhores condições de trabalho aos servidores do IFAC. Agradeço aos gestores do IFAC e principalmente a servidora Paula Danielle Batista que foi a primeira a me apresentar as necessidades do campus”, disse Alan Rick.

A reitora Rosana Cavalcante fez questão de agradecer ao apoio que a instituição tem recebido do deputado Alan Rick, que somente nos últimos dois anos, garantiu R$ 700 mil para obras em Rio Branco, Xapuri e Sena Madureira.

“É uma felicidade poder contemplar a nova estrutura do IFAC em todo o Estado, hoje com sedes definitivas e equipamentos para melhor atendimento aos nossos alunos. O Deputado Alan tem sido um bom parceiro e nós só temos que agradecer seu apoio”, disse Rosana.