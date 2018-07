Espanha joga mal, Akinfeev ofusca De Gea nos pênaltis, e Rússia vai às quartas de final

Maradona não acredita que os jogadores da seleção da Argentina estejam agindo por conta própria, sem o comando do técnico Jorge Sampaoli. Em entrevista ao jornal espanhol Marca, ele disse que, se isso realmente estiver acontecendo, seria uma “barbaridade”, sendo melhor ficar então sem um treinador.

– Não acredito que seja possível. Se isso está acontecendo, é melhor ficar sem técnico. Deixe que qualquer dirigente convoque os jogadores e os selecione. Me parece uma barbaridade. Não ter um líder para marcar certas coisas não seria bom. Embora você tenha que confiar em atletas mais experientes. Mas até eles precisam que o técnico lhes diga algo, mostrar um caminho.

A imprensa argentina divulgou que os atletas teriam deixado Sampaoli de lado após a derrota para a Croácia, na segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo, com os próprios jogadores organizando o time. Neste sábado, às 11h (de Brasília), a Albiceleste enfrenta a França pelas oitavas de final, na Arena Kazan.

Maradona falou de algumas seleções que o agradam na Copa do Mundo, sendo a francesa uma de suas favoritas. Apesar de não mostrar muito entusiasmo com a Argentina, não descartou uma “Copa do Mundo de Messi”.

– Gostei do México, me animei muito com as duas primeiras vitórias (contra Alemanha e Coreia do Sul). Vi um Uruguai muito sólido, os nomes da Bélgica despertaram. A Copa começa agora, não dá mais para especular. Para a Argentina, deposito uma esperança, mas respeito muito a França. É um dos candidatos ao título. O goleiro, Lloris, não falha nunca, nem em seu clube (Tottenham), tem o Griezmann… Sim, claro, pode ser (o Mundial de Messi). As coisas estão começando agora. Como o Ronaldo (Fenômeno) disse no meu programa, não se pode recuar agora, as equipes têm que atacar.

Outro assunto abordado pelo diário espanhol foi a rusga com o capitão espanhol Sérgio Ramos. Recentemente, “Don Diego” disse não considerava o zagueiro do Real Madrid craque, mas sim Diego Godín, capitão uruguaio.

– Se ele quiser, lhe peço desculpas, mas não vou mudar meu pensamento. Ele é um grande jogador, um grande capitão, pode chegar a ser um bom líder, como vemos no Real Madrid. Mas, pra mim, não é craque! A mim, como todos sabem, não importa nada que digam, e eu sempre opino livremente. Portanto, se Sérgio se ofendeu, peço desculpas, mas sigo pensando da mesma forma.

Maradona foi questionado se gostaria de ver uma final entre Argentina e Espanha, já que a Itália (outro país querido pelo ídolo) está fora. Ele admitiu que esse é o seu desejo, mas mostrou respeito aos adversários das duas equipes nas oitavas de final. A Fúria encara a Rússia no domingo, às 11h, em Lujniki.

– Eu gostaria que fosse, e pode acontecer. Gostaria muito que a Argentina chegasse tão longe. Mas ainda há um longo caminho a percorrer. Tenho muito respeito pela França, e a Espanha não terá vida fácil contra a Rússia. Agora é o momento dos jogadores ligarem os seus motores. O sonho é ganhar o Mundial, e agora precisam demonstrar isso.