Dia Mundial da Arquitetura é comemorado hoje

Viver em um espaço confortável e que desperta uma sensação agradável é um desejo universal. Os responsáveis pelo planejamento, coordenação e construção de espaços internos e externos, de acordo com critérios de estética, conforto e funcionalidade são os arquitetos e urbanistas que por mais de 50 anos lutaram pela regulamentação da profissão. Hoje (01.07), é comemorado o dia Mundial da Arquitetura e, ainda que em 1996, a União Internacional dos Arquitetos (UIA) tenha mudado a data para toda primeira segunda-feira de Outubro, a maioria dos países ainda comemora esse dia na data original.

No ano passado, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) lançou o Anuário de Arquitetura e Urbanismo 2016 que unificou todas as informações sobre as atividades do setor. Com os dados, foi possível verificar, que nos últimos cinco anos, houve um crescimento de 47% de trabalhos realizados por esses profissionais. O número de arquitetos e urbanistas também cresceu. Em 2016, eram mais 140 mil profissionais – número 36% maior que em 2012.

No Acre, existem 359 profissionais dessa área e 59 empresas do ramo. O número de arquitetos e urbanistas também subiu 145% em relação a 2012. E, quando se trata de gênero, a maioria dos profissionais que atua no estado são homens – o equivalente a 51%. Entretanto, em todo país, a predominância é feminina e jovem – 62% dos profissionais são mulheres e quase 60% têm menos de 40 anos. A expectativa é que, nos próximos anos, essa expansão seja ainda maior, uma vez que a quantidade de cursos de Arquitetura e Urbanismo saltou de 270, em 2012, para 540.

Segundo Solange Souza Araújo, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), seção Bahia, o número de interessados pela área de arquitetura realmente têm crescido. “Essa é uma área plural, que circula pela arte, criatividade, tecnologia. Além disso, é uma atividade muito humana”, avalia, dando uma dica para quem deseja se tornar um arquiteto. “É preciso estar antenado com tudo que acontece no mundo. Um estudante de arquitetura não pode nunca se acomodar. Quem escolhe seguir nessa área precisa sempre agir com ética, se preocupando com o trato com a comunidade e com o meio ambiente”, explicou.

Em relação aos desafios da profissão, a presidente do IAB defende que os profissionais precisam defender a transparência dos projetos e fazer um bom uso das tecnologias. “As faculdades são as que mais precisam se preocupar com as mudanças do mercado, principalmente com as novas tecnologias. Os professores não podem apenas se preocupar em passar um determinado conteúdo para os estudantes; eles precisam auxiliá-los e prepará-los para as mudanças e dinâmicas do mercado”.

