Bombeiros encontram corpo de criança que se afogou em balneário

Durante patrulhamento de rotina, militares do serviço de Rádio Patrulha (RP) do 4° Batalhão prenderam na noite desta sexta-feira, 29, uma dupla, após cometimento de roubos. O fato ocorreu no Parque do Tucumã.

A equipe policial visualizou uma dupla em fundada suspeita, onde um estaria esperando na motocicleta e o outro se dirigia correndo em direção ao veículo. A equipe diante das circunstâncias, realizou a abordagem aos dois.

Durante as buscas foi encontrado na cintura do cidadão, que corria, um simulacro de pistola. Questionado sobre a utilização do objeto, o abordado informou que estava sendo utilizado no cometimento de roubos a celulares no parque urbano.

A dupla, que também foi reconhecida pelas vítimas, recebeu voz de prisão e foi encaminhada à delegacia.