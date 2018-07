Pré-candidatura de João Albuquerque a suplência do senado pelo PT coloca amizade em risco

Eu sou de lá///

Da ponta do Brasil onde o vento faz a curva///

O Açai, é a uva das bandas de lá///

Do Brasil, sou curumim apaixonado///

Náus, Aquiri///

Brasileiramente dobrado…

É assim que o artista acreano Alberam Moraes apresenta a sua música para o mundo. Com um estilo MPB Regional, Alberam é um pacato cidadão que hoje vive da música e de um jeito simples conta histórias da sua terra e do seu povo. Hoje, com mais de 30 anos de carreira, diz que o seu sonho é ir no programa do Rolandro Boldrin. Revela também, que “Eu não quero ganhar dinheiro, eu quero deixar a minha história.” Na terça feira, 26 de junho, ele passou no Bar do Vaz, com quem teve um papo maravilhoso. Assista a entrevista.