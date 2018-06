Pré-candidatos ao governo do Acre fazem agendas no interior

Enquanto a bola rola pela Copa do Mundo, os dois principais pré-candidatos ao governo do Acre, segundo as pesquisas, fazem agendas e buscam votos no interior do Estado. Caminhando e conversando com os comerciantes e moradores da Avenida Manoel Marinho Monte, o senador Gladson Cameli (Progressistas) prestigiou na tarde de sexta-feira (29) o ato de entrega pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) da conclusão da obra lateral da rodovia que atravessa o município de Brasileia. Enquanto isso, do outro lado do Estado, o pré-candidato Marcus Alexandre (PT), lançou na noite de quinta-feira, 27, as oficinas de elaboração processo de construção do Plano de Governo da Frente Popular.

De acordo com a assessoria, ainda no mandato de deputado federal, Gladson Cameli destinou cerca de R$ 2.650.000,00 (Dois milhões, seiscentos e cinquenta mil reais) para duplicação da avenida. Por várias vezes o parlamentar cobrou a execução da obra por parte do município, mas vários entraves burocráticos terminaram por comprometer a obra. “Através dos ministérios em Brasília já destinamos mais de R$ 8 milhões em emendas para Brasiléia durante nosso dois mandatos de deputado federal e este atual de senador, tendo como objeto desde o Centro de Convivência do Idoso a ampliação do mercado, aquisição de maquinários, recapeamento de ruas, ambulâncias, recuperação de praças, entre outros”, disse Gladson.

PARTICIPAÇÃO POPULAR – Para fazer frente a agenda de Cameli no Alto Acre, Marcus Alexandre está construindo o Plano de Governo da Frente Popular com ampla participação popular nos municípios, através das oficinas temáticas que colocam em discussão temas como saúde, educação, segurança, produção, meio ambiente, esporte e lazer, juventude, entre outros.

Marcus Alexandre ouviu atentamente a todas as intervenções da plenária e reafirmou seu compromisso com pautas importantes como a saúde, educação, segurança, juventude, economia, meio ambiente e produção. Falou do desafio de oferecer mais oportunidades para os jovens através da oferta de cursos de graduação e profissionalizantes nos locais onde ainda não foi possível chegar, a construção de espaços de esporte e lazer, o enfrentamento ao crime e o fortalecimento da segurança, assim como apoio a produção com a recuperação de ramais, entre outros compromissos.