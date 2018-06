Em Cruzeiro do Sul, Polícia Militar apreende quase 10 kg de maconha que tinha como destino Rio Branco

A Polícia Militar do Acre (PMAC) foi acionada por populares nas primeiras horas da manhã deste sábado (30) para atender uma ocorrência na BR -364, sentido Porto Velho (RO), bairro Liberdade. A ocorrência foi realizada às 05h40 deste sábado (30).

Populares que residem ao longo do Ramal da Seringueira, na altura do KM 14, se depararam com um corpo parcialmente carbonizado.

No local, os agentes da PMAC constataram que o corpo recebeu várias perfurações, possivelmente, de faca, e ainda atearam fogo no corpo da vitima. Na cena do crime não havia qualquer indício ou evidências que pudesse ajudar na identificação do corpo.

Os procedimentos foram adotados para remoção do corpo até o Instituto Médico Legal (IML) para o reconhecimento, e ainda a instauração de inquérito que irá investigar a motivação e os autores do crime.