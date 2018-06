Prefeitura de Brasileia prevê 40 mil pessoas nas noites de Carnavale na fronteira

Brasil, eu me importo…

*Henrique Afonso

Eu me importo com as pessoas que estão excluídas da sociedade: os milhões de desempregados, de desabrigados, de esquecidos. Luto todos dias para superarmos essa situação. Mas não consigo culpar a seleção brasileira por esse estado de calamidades.

Eu me importo com as desigualdades sociais, porque delas vem a vergonha do racismo e de todas as formas de preconceito. Luto todos os dias para que o nosso país seja modelo para todos os povos no respeito às diferenças. Mas não culpo a seleção brasileira por tantas injustiças sociais.

Eu me importo com a corrupção, é essa iniquidade a responsável pela a impunidade que viola o direito dos pobres de terem as suas necessidades básicas garantidas; que roubam da saúde pública a capacidade de atender aos necessitados o direito à vida; que violenta a estabilidade de milhões de famílias; que envergonha o Brasil perante o mundo. Mas eu não vou deixar de assistir aos jogos da seleção brasileira porque ela não é a culpada por isso.

Eu me importo com as quedas, lágrimas e reclamações do Neymar, sabe por quê? São as quedas que nos fazem aprender a lidarmos com os nossos limites e fraquezas; enxergamos, não só o significado, mas as causas que o geraram. Agora uma coisa, as quedas do Neymar nos inspiram a não deixar o Brasil caído. De suas lágrimas descendo no rosto escondido, podemos ver um povo chorando copiosamente pelas perdas que tivemos nesses últimos anos: na economia, educação, segurança, dignidade nacional, e até mesmo, de dezenas de milhares de vidas ceifadas num país violento. As lágrimas não são só de choro de perdas, as lágrimas podem ser de alívio e superação. Talvez, Neymar tenha inspirado, em suas lágrimas, um olhar antecipado do Brasil, após o dia 7 de outubro: um alívio e o começo da superação da velha e nociva política. As reclamações são a mais perfeita expressão do estado que nós estamos: inconformados.

Eu me importo sim com o meu país. Não perdi a consciência da minha responsabilidade social e transformadora. Como todo brasileiro, já chorei, já sofri e muitos dramas e emoções eu vivi. Por essa razão, não nos tirem o direito de desfrutarmos de um instante de alegria: vai seleção e traz o Hexa! Aliás, por princípio, eu sou daqueles que aprenderam a ver, no esporte, um dos melhores meios de inclusão social.

Eu me importo com o Hexa. Sou brasileiro! A minha brasilidade tem a cor da seleção, que fez do futebol uma marca positiva do nosso país lá fora. E podemos aprender com você Neymar: que entre quedas, lágrimas e reclamações, não desistiu da vitória do Brasil. E assim, somos nós construindo nossa história. Entre quedas, lágrimas e inconformidades, estamos em pé para buscar as vitórias que o Brasil precisa conquistar. E assim, enquanto a Seleção busca conquistar a aprovação do povo brasileiro e o Hexa, quem sabe isso seja uma inspiração para a política conquistar dias melhores. Neymar, meu desejo é que você coloque muitas bolas na rede, Enquanto isso, a gente vai se esforçar para colocar muitos votos conscientes na urna, que tragam muitas alegrias ao povo brasileiro.

*Henrique Afonso foi ex-deputado federal pelo Acre por dois mandatos.