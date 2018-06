Prazo para Alistamento Militar obrigatório encerra neste sábado (30)

O prazo para fazer o alistamento militar obrigatório encerra dia 30 de junho. Devem se alistar todos os brasileiros do sexo masculino que nasceram no ano 2000. As inscrições estão disponíveis no site www.alistamento.eb.mil.br. O alistamento pela internet permite o acompanhamento do registro e suporte para tirar dúvidas mas o jovem pode ser dirigir à OCA Rio Branco, na Rua Quintino Bocaiuva, 299, no centro da Capital, até esta sexta-feira (29).

Quem optar por fazer o processo pessoalmente deve procurar a Junta de Serviço Militar da capital, na avenida Getúlio Vargas, 2061, no bairro do Bosque.

Pelo site, conforme o Exército, basta seguir as orientações que aparecerão na tela do computador, tablets e aparelhos celulares. Após cumprir essa etapa, os inscritos poderão acompanhar o processo seletivo também pelo site, podendo ser encaminhados à seleção geral ou serem dispensados.

Quem serviu às Forças Armadas nos últimos cinco anos deve atualizar seus dados no Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR). Realizado anualmente, o EXAR objetiva praticar o mecanismo de convocação e avaliar a eficiência do sistema de mobilização, além de cultivar o espírito cívico dos integrantes da reserva. A atualização dos dados cadastrais pode ser feita presencialmente ou pela internet no portal www.exarnet.eb.mil.br. Caso perca o prazo, poderá fazer o EXAR em qualquer quartel ou Junta de Serviço Militar, mas terá de pagar multa pelo atraso.

O alistamento militar é obrigatório. O jovem que não o fizer estará sujeito ao pagamento de multa, além de ficar impedido de tirar passaporte, entrar no serviço público, obter carteira profissional e ser matriculado em qualquer estabelecimento de ensino – e de até mesmo de receber prêmio das loterias federais se não estiver em dia com o serviço militar.