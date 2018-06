Partidos nanicos da oposição lançam chapinha para deputado federal com seis candidatos a Câmara, em Brasília

Como diz o bom e velho ditado: mentira tem perna curta, e as explicações não justificam e nem desculpam o mentiroso. O governo do Acre tentou esconder a viagem do governador Sebastião Viana, do PT, até o dia em que o petista embarcou para participar do Fórum de Florestas Tropicais de Oslo, na Noruega. Em matéria pública na agência estatal de notícias, Viana justificou que estaria viajando a custo zero por convite do governo norueguês e que sua ida teria como plano de fundo apresentar a experiência de sucesso com a diversificação da economia em bases sustentáveis que transformou o Estado em modelo mundial.

“É uma oportunidade de apresentar nossa experiência bem-sucedida em assegurar a evolução da renda, melhorar a economia do estado, ter uma queda no desmatamento e defender nossa Amazônia”, declarou o governador. Na matéria publicada no dia do embarque de Sebastião Viana, a agência de notícia do governo do Acre destaca que o petista “pontuou ainda que a missão não terá qualquer custo para o Acre e tem a possibilidade expressiva da conquista de novas cooperações financeiras para o desenvolvimento comunitário em bases sustentáveis”, citando supostas doações milionárias de países estrangeiros.

Mas a verdade é que o chefe do executivo omitiu as despesas da chefe da Casa Civil, Márcia Regina, que de acordo com publicação do próprio portal de transparência da administração estadual, recebeu R$ 9,5 mil em diárias para ir a Noruega. De acordo com informações extraídas do portal de transparência, Márcia Regina recebeu cinco diárias “por deslocamento para Oslo-Noruega, saindo de Rio Branco dia 25 de junho e retornando no dia 30 de junho; para acompanhar o governador no Oslo Tropical Fórum 2018, onde será lançado o programa REM/FFW”

Em mais uma das muitas viagens internacionais que o governador Sebastião Viana realizou nos seus quase oito anos de mandato, desta vez, o próprio gestor estadual procurou tranquilizar o contribuinte acreano que os representantes do Estado seriam convidados “vips” que não precisavam desembolsar reais para conhecer países que onde se gasta em dólares. O chefe do executivo esqueceu apenas de combinar com o responsável pelas publicações dos gastos do Estado com diárias de seus gestores que quase sempre abocanham generosas quantias para apresentar as maravilhas da economia sustentável do Acre para os gringos.