Ouvidor da Sejudh diz que placa da viatura do BOPE já foi identificada e que “vitimas” estão na delegacia

O ouvidor do Sistema de Segurança Pública do Estado do Acre, Valdecir Nicácio, informou, por meio de uma postagem no Facebook, que já foi identificada a placa da viatura em que estavam os policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Acre (PM/AC) filmados agredindo, provavelmente, nesta quinta-feira, 28, a golpes de madeira e chutes, um casal envolvido em tráfico de drogas. As imagens circulam nas redes sociais. Tudo indica que o fato aconteceu na periferia de Rio Branco.

“Já identificamos inclusive a placa da viatura que os PMs usavam e já estou na delegacia tentando falar com a vítima das agressões”, comentou Nicácio em uma postagem no perfil do jornalista Tião Vitor.

Nas imagens, por um momento nítidas, é possível ouvir os militares xingando o casal. A mulher, que está no chão, aparentemente de joelhos, nega envolvimento com o crime e, sem pensar muito, o militar a agride com um objeto lançado direto nas costas dela.

Procurado para comentar o assunto, o comandante do BOPE, major Assis, afirmou que já tinha conhecimento das imagens e que a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar se manifestaria através de Nota Oficial. Ele não soube informar, contudo, a que horas isso deveria ocorrer.