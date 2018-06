O livre arbítrio na política

Fui o primeiro a dar a notícia da conversa reservada entre o candidato ao governo, Lira Xapuri (PRTB), e o candidato ao governo, Marcus Alexandre (PT). E o primeiro a anunciar que, ele seria candidato a deputado federal numa coligação de partidos da FPA, formada por PMB-PSDC e PRTB. Não vejo nada de anormal ter optado por se aliar ao PT, como também não acharia estranho se tivesse preferido o PROGRESSISTAS ou outro partido. Se das conversas que teve com todos os candidatos ao governo, a opção política que preferiu foi a de formar com o Marcus Alexandre é o livre arbítrio que existe na política. Vamos parar com esta posição radical que o político só presta se está do lado do meu partido, do meu candidato. Estamos numa democracia. O que embute a sua decisão é que os partidos poequenos precisam mais de um candidato a Federal do que para governador, por ter que cumprir a Cláusula de Barreira. E não seria a permanência do Lira Xapuri disputando o governo que teria peso fundamental na mudança do curso do resultado eleitoral. Vamos respeitar seu direito de se candidatar a deputado federal. Por todo este contexto, não condeno ter escolhido o próprio caminho.

PALIATIVO, MAS NÃO O IDEAL

O governador anunciou a prorrogação do concurso dos policiais civis e militares, que estava preste a perder a validade. Foi um paliativo. O ideal seria o governador ter feito o anúncio que iria contratar todos os concursados e não empurrar esta decisão para o futuro governador.

MUITA PRESSÃO

É mérito do deputado Jenilson Lopes (PCdoB) conseguir que o prazo do concurso não expirasse. Fez a defesa diversas vezes da tribuna da Aleac e pessoalmente ao governador.

PORTA FECHADA

Os candidatos dos partidos nanicos a deputado estadual. Principalmente, o SOLIDARIEDADE, não estão aceitando a candidatura do ex-deputado Élson Santiago (PTC), por achar que entrou na coligação apenas para conseguir uma vaga na ALEAC, pelo seu potencial de votos.

PROVAS ADMITIDAS

Em tese, não foi favorável o julgamento no TRE-ACRE ao prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, ao decidir contra o principal argumento da sua defesa de que as provas eram “podres” – conseguidas ilicitamente. Com isso o julgamento retorna à primeira instância com as provas consideradas válidas, no caso a gravação. Será um novo julgamento admitindo as provas desconsideradas. Este é o lado jurídico. Enquanto o novo julgamento não acontecer continua trabalhando normalmente. O caso volta assim á Cruzeiro do Sul.

OLHO DO FURACÃO

Com as gravações de tentativa de compra de votos consideradas válidas o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, entra no olho do furacão porque os diálogos da fita o envolvem mais diretamente do que ao próprio Ilderlei Cordeiro. E isso agora passará a ser avaliado pelo magistrado de primeira instância que julgará de novo o caso.

NÃO É UM BOM ORIENTADOR

Não sei quem é seu orientador político, mas cisca para fora. É um péssimo orientador. Ou teria levado o governador a avaliar melhor, dar um tempo para adequações, para adotar a medida que impede que o pequeno produtor de galinha caipira tragas suas aves para vender na cidade, sem uma guia de trânsito. Isso deveria ser procedido de tempo para entrar em vigor a medida sanitária. Não se condena pelo lado sanitário, mas pelo lado do afogadilho da medida.

NÃO TENHO OUTRO ENTENDIMENTO

Se o Estado disponibilizasse um corpo de veterinários para fazer o acompanhamento da criação de galinhas caipiras pelo produtor rural, tudo bem. Mas, jamais, terá em número suficiente. E o pequeno criador não tem poder aquisitivo para pagar um profissional.

FALANDO DE POLÍTICA

Levando a medida para o campo político é como jogar os pequenos produtores avícolas no colo do candidato da oposição. Só prejudica os candidatos ao Senado e ao Governo da FPA. O candidato Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) e seus candidatos a senadores estão vibrando.

TENDÊNCIA DE SE DESIDRATAR

Para um experiente político de muitas eleições a tendência do candidato ao Senado, Márcio Bittar (PSDB), se desidratar ao longo da campanha é muito grande. E deu um motivo que tem muito sentido de ser: “não conseguiu unificar toda a oposição em torno da sua candidatura”.

ÓRFÃ DE LIDERANÇA

Mesmo enfrentando todos os problemas jurídicos que enfrentou e está enfrentando o ex-prefeito Aldemir Lopes continua sendo a maior liderança política da oposição no Alto Acre. Sem o Aldemir, a oposição ficou órfã de um líder, com capacidade de agregar e somar.

A CAMPANHA NEM COMEÇOU

Com a minha experiência de várias eleições para governador vejo como arroubo de cabo-eleitoral, infantil, setores da oposição dando o candidato ao governo, senador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS), como já sentado na vitória. Mesmo sendo um forte nome. Esta é uma eleição a ser decidida por detalhes na campanha. Não tem nada ganho. Nada decidido.

DANDO A VOLTA POR CIMA

Nem seus aliados e nem os seus adversários mais ferrenhos esperavam que a um curto prazo o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, pudesse iniciar um processo de reversão do desgaste da sua administração. Pois conseguiu. São os mais variados comentários que ouço.

ATACANDO O PRINCIPAL

O prefeito Ilderlei Cordeiro está atacando o calcanhar de Aquiles da sua gestão: os buracos da cidade. Se fechar o verão com boa parte das ruas de Cruzeiro do Sul recuperadas, as próximas pesquisas, já vão lhe colocar com índices de aprovação superiores ao do início da gestão.

POUCA PRATICIDADE

Essa veio de um membro importante do próprio PSD: “a candidatura do Marivaldo Melo a deputado federal tem muito ôba-ôba e pouca praticidade. É um erro pensar que repetirá a votação da Marfisa Galvão, teve os votos que teve porque tinha garra”. E nada mais disse.

GUERRA VENCIDA

Vencida a guerra contra o MDB, que queria a todo custo um chapão com todos os partidos de oposição para disputar a eleição párea a Câmara Federal, a chapa formada por PTC-PSC-PMN-SD-PTB será apresentada na manha de hoje, oficialmente, à imprensa. Nanicos valentes.

CONTINUA ZANGADO

O ex-prefeito Vagner Sales (MDB) continua reclamando com quem conversa sobre o assunto de que o senador Gladsson Cameli (PROGRESSISTAS) tem que cumprir o compromisso assumido de que o PP viria para a coligação com o MDB na chapa de estadual.

NÃO MUDA O CURSO

É muito improvável que o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, mesmo bem avaliado pela população, consiga fazer do deputado federal Flaviano Melo (MDB) o mais votado para a Câmara Federal do município. A tendência é que Charlene Lima (PTB) e Nelson Sales (PROGRESSISTAS) sejam os mais votados. Transferência de votos é a arte mais difícil da política.

AMORNOU

Não passou de fogo de palha o movimento para que a ex-prefeita Toinha Vieira voltasse a ser candidata a deputada estadual. Pelo menos este assunto amornou dentro do PSDB.

TEVE AVANÇOS SIM

O governador tem certa dose de razão na sua declaração de descontentamento com as afirmações de que fez pouco pela Saúde. Fez investimento pesados. Há erros pontuais de gestão, nem se discute. Com a mais absoluta certeza a Saúde do Acre não é a pior do Brasil.

FICO LIVRE PARA COMENTAR

Posso fazer o comentário de que se não é excepcional, mas pelo menos não se pode negar que houve avanços na Saúde na administração do atual governador, porque não integro o seu governo, faz mais de ano que não o encontro e não tenho razão para ser agradável, por ser um crítico dele. Na Saúde, por mais que você fizer sempre vai aparecer um descontentamento.

SONHAR NÃO CUSTA NADA

O dirigente do PCdoB, Edvaldo Magalhães, continua como curió em muda, não dá um pio. Acha que o tempo vai convencer os partidos da FPA de que todos devem sair num chapão para Federal e ALEAC. Como diz o samba: sonhar/não custa nada………

TERRITÓRIO LIVRE DOS BANDIDOS

A noite de Rio Branco virou território livre dos bandidos. Ontem foi mais uma noite de cão, com vários assaltos. É cinismo em toda a sua plenitude o poder público negar esta situação. Um cidadão não pode ganhar honestamente a vida em um comércio, em um restaurante, em uma loja, que logo aparecem os assaltantes. Apelar a quem? Ao Papa? Temos 500 concursados para a PM e Polícia Civil e não são contratados. Não se vê rondas constantes de viaturas policiais nos bairros. A única coisa que resta às aos acreanos é se indignar, se indignar e se indignar. E só não estar pior porque temos policiais esforçados, só que em número insuficiente. Jamais deixarei de me indignar. Temos que bradar alto a nossa indignação.

ELEIÇÃO EM DOIS TURNOS

Com cinco candidatos ao governo: Gladson Cameli (PROGRESSISTAS), Marcus Alexandre (PT), Janaína (REDE) Davi Hall (Avante), Ulisses Araújo (PSL) – Lira Xapuri (PRTB) caminha para a desistência – é plausível se dizer que a tendência natural é que a eleição para o governo não será decidida em turno único. Ao não ser que aconteça um ponto fora de curva no curso da campanha. Até o momento tudo está a indicar de que não há um componente de decisão no primeiro turno. Ao não ser que por um motivo ou outro um dos candidatos polarizados desabe na preferência popular. E isso não se tem notado em todas as pesquisas realizadas.