Ministro Gilmar Mendes arquiva investigações contra Jorge, Sebastião e Aécio Neves

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Acre (PM/AC) foram filmados agredindo, a golpes de madeira e chutes, um casal supostamente abordado por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. As imagens circulam nas redes social desde a tarde desta quinta-feira, dia 28, e tudo indica que o fato aconteceu na periferia de Rio Branco.

Nas imagens, por um momento nítidas, é possível ouvir os militares xingando o casal. A mulher, que está no chão, aparentemente de joelhos, nega envolvimento com o crime e, sem pensar muito, o militar a agride com um objeto lançado direto nas costas dela, como se fosse um chicote.

Não satisfeito, um dos policiais chuta a mulher nas costas, lançando-a para frente. Ela pede para que a agressão pare e continua negando relação com o crime. Em seguida, é agredida na cara, com tapas. Nesse momento, outro militar a segura por trás, para ela não fugir.

Procurado para comentar o assunto, o comandante do BOPE, major Assis, afirmou que já tinha conhecimento das imagens e que a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar se manifestaria através de Nota Oficial. Ele não soube informar, contudo, a que horas isso deveria ocorrer.