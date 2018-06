Comitê diz ter identificado torcedores brigões do jogo da Sérvia contra o Brasil

No empate por 1 a 1 entre Brasil e Suíça, o gol dos europeus foi validado pelo árbitro mexicano César Ramos apesar do braço do suíço Zuber nas costas de Miranda. Nesta sexta-feira (29), a Fifa confirmou que um áudio ajudou na decisão do dono do apito.

Segundo a Fifa, o áudio decisivo que César Ramos ouviu no duelo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia tem o seguinte conteúdo: “Há um empurrão, muito, muito leve”.

A Comissão de Arbitragem da Fifa reiterou que a decisão do árbitro César Ramos foi correta em não anular o gol dos suíços.

“Mesmo com VAR, poderia ter diferentes opiniões, respeitamos as diferentes opiniões. Tocaremos o clipe do VAR para mostrar. Futebol é um esporte onde contato não significa falta. Isso não é futebol. Talvez em outros esportes”, declarou o presidente da Comissão de arbitragem da Fifa, Pierluigi Collina.

O lance polêmico levantou muitas discussões. Em um primeiro momento, pareceu que a decisão de validar o gol tinha sido inteiramente do juiz, mas no dia seguinte, a Fifa anunciou que houve uma “consulta silenciosa” ao árbitro de vídeo para verificar a infração – que não foi confirmada.

Esse método de ação é uma orientação da entidade máxima do futebol para a Copa do Mundo da Rússia. O objetivo é dar fluidez ao jogo e só pará-lo com lances claros de erros. Do contrário, dirigentes entendem que se mataria o futebol com discussões eternas sobre lances interpretativos até no vídeo.