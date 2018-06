Comércio do Acre funcionará em horário especial durante o jogo do Brasil contra o México

O quarto jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, contra o México, acontecerá nesta segunda-feira, 2, as 9h, e para isso, o comércio acreano já está preparado para atender sua clientela. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC) atenta ao empresário do comércio quanto ao funcionamento do setor na data, reiterando que não é necessária a retirada da autorização para o andamento da atividade.

A Fecomércio/AC afirma ainda que não há nenhum acordo entre o sindicato patronal e laboral em relação aos horários de funcionamento, deixando ao empresário a livre escolha de fechar ou não o comércio visto que a data não é feriado.

Na segunda-feira, 2, o horário de expediente nas instituições do Sistema Fecomércio/AC, Sesc e Senac é a partir das 13 horas, com exceção do Complexo de Turismo e Lazer do Sescc em Cruzeiro do Sul.

O presidente da Fecomércio/AC, Leandro Domingos, destaca que a decisão atende a todos. Segundo ele, os trabalhadores poderão ver os jogos da seleção e os empresários terão a chance de abrir os seus negócios, caso assim desejarem. Domingos reitera que o período de jogos deve beneficiar o comércio, principalmente os segmentos ligados a caracterização pessoal, vestuário e alimentação. “Os jogos da copa do mundo é mais uma oportunidade para alguns setores do comércio impulsionarem suas vendas”, afirma Domingos.