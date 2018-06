Serviço: cidadãos que necessitem de atendimentos relacionados a veículos devem ir ao Detran OCA, no centro

Na semana que antecede o aniversário de 108 anos do município de Brasiléia a Prefeita, Fernanda Hassem, entregou na quinta-feira, 28, na escola Rui Lino o Ticket Alimentação para 343 professores, auxiliares de sala e apoio administrativo. Um investimento de 391 mil reais na economia do município.

Para o professor e assistente de sala o valor do beneficio é de 400 reais, e para apoio administrativo é de 350 reais sendo que o valor do primeiro benefício é retroativo aos últimos 3 meses.

Cada professor recebeu seu cartão no valor total de R$ 1.200,00 e o apoio R$ 1.050,00, além disso, os servidores municipais receberam hoje os salários do mês de junho, mais a antecipação de 50% do décimo terceiro salário. A prefeitura injetou na economia local aproximadamente 2,5 milhões de reais.

O secretário de Finanças, Tadeu Hassem, falou sobre como a gestão está trabalhando para pagar salário em dia, e ainda cumprir acordo com a educação.

“Desde o início do ano, tivemos uma meta estabelecida de acordo com a política da nossa gestão. Fizemos a programação para que no mês de junho em prol do aniversário da cidade, fosse pago 50% do décimo junto com a folha de pagamento, sendo que estamos distribuindo os tickets do auxílio alimentação. Tudo isso é resultado de muito esforço, estudo e planejamento”, disse Tadeu Hassem.

O presidente do Sinteac, José Almeida, falou sobre o que representa para os servidores receber esse benefício.

“Devido a situação econômica que vive o Brasil, estamos numa crise, vê o esforço da Prefeita Fernanda Hassem para honrar o seu compromisso com os educadores, nós dá um sentimento de conquista. Em nome de todos posso dizer que estamos gratos pelo gesto da gestão, que cumpriu o que pactuou conosco”, falou José Almeida.