Após “calote”, empresário que mantinha contratos com o governo pede a renúncia de Sebastião

Finalmente a ficha dele caiu, meus três leitores. O empresário Jarbas Soster, que trabalhou em projetos e empreendimentos das administrações petista do Acre, como Programa Ruas do Povo, complexo Peixes da Amazônia e Dom Porquito, que entrou com diversas ações para receber supostas dívidas que acumuladas superam os R$ 4 milhões, mas que até o momento não recebeu nenhum centavo, disparou sua metralhadora giratória contra Sebastião Viana, do PT. Soster usou as redes sociais para criticar e pedir a renúncia do chefe do executivo acreano que demonstrou os países de primeiro mundo por muitos séculos criaram peixe, galinha e porco de forma equivocada. O governador dos governadores que transformou o Acre na capital mundial da economia sustentável, modelo para os EUA, Alemanha, China, França, Peru, Itália, Israel, Bolívia, Vietnã, Coreia do Sul, Cuba, Rússia, Colômbia e Marte, além de referência para União Europeia

Chamando Sebastião para briga, Jarbas Soster afirma que estaria preocupado com o futuro do Estado e afirma que o governo de Viana estaria sem comando. “Todas as experiências, das mais simples às mais bizarras, já foram postas em prática com o objetivo de enganar os acreanos. O show está capenga, acabou o pão e ficou apenas o circo montado. Não há mais o que vender para a plateia. O que resta a Sebastião Viana é fugir de suas responsabilidades, aproveitar a boa vida que o mandato lhe confere”. O empresário afirma ainda que Viana viaja para o exterior para “vender mentiras aos estrangeiros, como faz agora na Noruega, para onde foi falar sobre supostas experiências bem-sucedidas na preservação ambiental”. Soster destaca que Viana estaria omitindo aos noruegueses “a falência e miséria em que se encontra o Acre”. Para ele, Sebastião “não paga fornecedores e esconder pedaladas fiscais e empurrar contas para frente.

O ex-aliado alfinetou a questão da saúde e da segurança pública. “Nunca tive notícias de um governo tão incompetente, perdulário e irresponsável. Ninguém suporta mais tanta mentira, senhor Sebastião Viana, faço um apelo e peço um ato de grandeza: pare de fazer os acreanos sofrerem! O senhor é médico e está vendo as pessoas morrerem pela violência e por doenças nas macas dos hospitais por não pagar fornecedores. Está na Europa fazendo turismo e ainda tentará”. Segundo Soster, na área de segurança, o governador estaria permitindo uma carnificina e não teria competência para apontar uma solução. Ele destacando ainda a taxa de desemprego que estaria gerando “fome e assolando famílias antes estáveis, tudo por falta de emprego, enquanto a administração estadual estaria gastando milhões em mídia “paga com meu dinheiro para ludibriar as pessoas menos esclarecidas do quanto seu governo é pernicioso e mal”.

Outro ponto questionado pelo empresário seriam as promessas não cumpridas por Sebastião Viana, que mesmo assim, tenta reeleger o senador Jorge Viana, “o principal responsável pela falência do Acre. É zombar dos acreanos. Estou falando daquele senador que foi buscar um refrigerante em Dubai, da mala de dinheiro com R$ 2 milhões da Odebrechet e vários outros vexames. Entregue, renuncie seu mandato, por que a ele vossa excelência não faz jus”. Essa última do refrigerante atingiu de verdade o senador Jorge Viana. Apesar de usar a desculpa de buscar um refrigerante, o petista é um atleta, ele não bebe refrigerante. Pelo menos pagando, jamais. O interessante do desabafo do empresário é que, em nenhum momento, ele cita o pré-candidato ao governo do Acre, Marcus Viana, evidenciando que nem tudo estaria perdido para o PT quando a questão é a sucessão estadual. Jarbas Soster ainda tem um pezinho na Frente Popular

Gilmar Mendes arquiva investigação sobre Jorge Viana



O senador Jorge Viana, do PT, iniciou a noite desta sexta-feira (29) soltando fogos e enchendo a caixa de mensagens dos seus amigos com a notícia Gilmar Mendes mandou arquivar o processo onde ele era suspeito de intermediar doação de R$ 2 milhões da Odebrecht para campanha do irmão, Sebastião Viana, quando foi candidato ao governo do Acre. Gilmar se baseou em regimento do STF para arquivar inquérito. Sem contar que Jorge Viana colocou seu assessor, o bom cantor Araão Prado para trabalhar à noite, mandando as mensagens para as mesmas pessoas que ele mandou, só para garantir que todo mundo vai ficar sabendo que ele está livre, leve e solto, nem precisa mais se reeleger para manter o foro privilegiado para responder o processo. Seja bem vindo de volta ao mundo dos ficha limpa, senador. Só tenha cuidado com a arapongagem. Todo mundo tem um smartphone hoje em dia.

IFAC não desperdiça emenda de Alan Rick e inaugura obras



A prefeitura de Rio Branco perdeu uma emenda de autoria do deputado federal Alan Rick (DEM) no valor R$ 5 milhões para drenagem de vias urbanas nos bairros Tropical, Aviário, Bahia Nova, Carandá, Manoel Julião e Nova Estação, mas o Instituto Federal do Acre (IFAC) não desperdiçou uma emenda de R$ 300 mil e inauguração a nova Biblioteca e reestruturação do Registro Escolar do Campus IFAC Rio Branco. O novo espaço conta com salas de estudo, área para trabalhos em equipe, prateleiras com mobilidade, salas de internet, além de um acervo de oito mil livros. Para Alan Rick, garantir recursos para a área de educação continua sendo uma prioridade do seu mandato.

“Temos obtido muitas conquistas na área de Educação, graças a um grande esforço realizado em Brasília. É uma alegria voltar ao campus Rio Branco do IFAC e participar da inauguração da nova Biblioteca e a nova estrutura do Registro Escolar construídos com recursos de nossa emenda. Não tem melhor recompensa do que verificar que os recursos que lutamos para liberar nos ministérios, estão sendo bem aplicados, garantindo mais qualidade de ensino aos alunos e melhores condições de trabalho aos servidores do IFAC. Agradeço aos gestores do IFAC e principalmente a servidora Paula Danielle Batista que foi a primeira a me apresentar as necessidades do campus”, disse Alan Rick.

A reitora Rosana Cavalcante fez questão de agradecer ao apoio que a instituição tem recebido do deputado Alan Rick, que somente nos últimos dois anos, garantiu R$ 700 mil para obras em Rio Branco, Xapuri e Sena Madureira. “É uma felicidade poder contemplar a nova estrutura do IFAC em todo o Estado, hoje com sedes definitivas e equipamentos para melhor atendimento aos nossos alunos. O Deputado Alan tem sido um bom parceiro e nós só temos que agradecer seu apoio”. O IFAC esbanjou competência e apresentou os projetos necessários em tempo hábil para não perder os recursos de emendas. A mesma coisa não acontece no governo do Acre e prefeitura da Capital, os dois nas mãos do PT.

Um candidato show de bola



Depois de sofrer um acidente e passar alguns dias sem andar, quem voltou a circular nos eventos políticos foi o ex-deputado Elson Santiago. Ele esteve presente no evento de lançamento da chapinha de pré-candidatos a deputado federal pela oposição. Santiago confessou a vontade de voltar a vida pública e disse que será candidato a deputado estadual pelo PTC, partido presidido pelo seu sobrinho Júnior Santiago. “Manovéi, eu sou candidato. Aos poucos estou voltado à rotina. Claro que ainda não consigo bater uma bolinha, meus joelhos ainda não permitem, mas até a campanha estarei show de bola. Ainda tenho muito que contribuir com o nosso Acre. Volto muito melhor após a provação que passei com o acidente que sofri. Quero dedicar minha força de trabalho a atender as demandas dos mais humildes que precisam de boa representação”.

O presidente do PHS, Manoel Roque está de coração dividido,

ele não sabe se fica com Chame Chame ou com o Riquinho