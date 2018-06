Sibá Machado anuncia a 1ª edição da SBPC Jovem do Acre

O deputado federal Sibá Machado (PT/AC), anunciou em Rio Branco, nesta quinta-feira, dia 28, a realização da 1ª SBPC Jovem do Acre, marcada para o mês de agosto, na Capital acreana, reunindo cerca de 25 mil estudantes das redes pública e privada de ensino. Um evento focado na ciência e tecnologia.

O anúncio foi feito a estudantes de escolas públicas na unidade do Instituto Federal do Acre (IFAC), na Baixada da Sobral. O deputado fez uma breve explanação sobre a importância de se investir no setor, lembrando que países asiáticos tiveram ações assim antes de tornarem-se potências mundiais.

“A SBPC Brasil, que já existe a 70 anos, já esteve no Acre reunindo o pessoal da alta ciência. Aqui, criamos em 2014, a SBPC com os temas indígenas, com os jovens, e a partir daquele momento, ficou acertado que sempre reuniria esses temas, sempre com uma observação loca. O Acre agora tem uma Secretaria Executiva da SBPC”, comenta.

O evento acreano deverá ocorrer simultâneo à Feira Viver Ciência, realizada pelo governo do Acre, por meio das secretarias de Educação, Ciência e Tecnologia, como forma de fomentar o interesse pelas ciências no âmbito estudantil. Justamente por isso, Machado acredita que em até 10 anos o Acre terá grandes nomes em atuação.

“O jovem do ensino médio pode influenciar os estudantes do ensino fundamental. Nós acreditamos que o Acre pode ser um celeiro de grandes intelectuais voltados a isso, mas desde que façamos essa mobilização. Estamos aqui criando essa comissão para que, depois, possamos irrigar isso nas escolas”, completa o deputado.

Para a estudante da Escola Armando Nogueira, Navlis Caetano, fazer parte desse projeto é uma oportunidade única e de extremo crescimento. Com apenas 16 anos, a jovem estudante vai compor a comissão de construção da 1ª SBPC Jovem do Acre.

“Estamos dando um passo importante na construção de uma história diferente na Educação. Isso vai nos ajudar muito, porque além de ajudar a construir esse evento, vamos ter a oportunidade de aprender mais, de acessar novas ideias”, pontua a estudante.

Acre ganha Secretaria da SBPC

Em maio, a reitora do Instituto Federal do Acre (Ifac), Rosana Cavalcante dos Santos, assumiu o posto de Secretaria Executiva Regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) no estado. Esta é a primeira vez em que um representante da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica assume este cargo no país, e o Acre passou a integrar a rede que conta com apenas seis representações em todo o país.

Como contou o ac24hroas em maio, o presidente da SBPC, Ildeu de Castro Moreira, deu entrevista e afirmou acreditar que a criação da Secretaria Regional da SBPC no Acre contribuirá para a expansão da educação, ciência e tecnologia junto à sociedade local, como também auxiliará nas discussões para o desenvolvimento social e sustentável no país.

“O Acre vem sendo parceiro da SBPC há alguns anos e exemplo disso foi a realização da 66ª Reunião Anual da SBPC em 2014. Na época, junto às instituições locais, foi possível realizar diversas atividades que mobilizaram todo o Estado”, afirmou Ildeu Moreira.

O que é a SBPC?

Fundada em 1948, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) é uma organização sem fins lucrativos que incentiva o desenvolvimento científico, tecnológico, educacional e cultural do Brasil. É formada por várias sociedades científicas brasileiras e tem importante papel na valorização da ciência e dos cientistas brasileiros, inclusive na luta por maiores investimentos na área.

A SBPC surgiu com o claro objetivo de unir o pensamento científico brasileiro, motivado pelo intercâmbio que acontecia na época, junto com o surgimento e fortalecimento de nossas universidades.