Parque da Maternidade tem pancadaria durante a comemoração da vitória

Marcelo é mais uma preocupação para a comissão técnica da Seleção na Copa do Mundo. O lateral-esquerdo, um dos líderes do grupo de Tite, teve um espasmo na coluna logo no início da partida contra a Sérvia. O camisa 12 deixou o campo mancando, amparado pelo médico Rodrigo Lasmar.

Aos seis minutos do 1º tempo, Marcelo colocou as mãos nas costas e ajoelhou na grande área. Aos poucos o jogador foi se encaminhando para a linha lateral, próximo ao banco, e repetiu as palavras “não dá, não dá”. Neymar chegou perto do companheiro e fez rápido sinal para Filipe Luís aquecer – ele entrou no lugar do jogador do Real Madrid.

Marcelo é o terceiro jogador convocado para o Mundial da Rússia que sofre com problema de lesão com a competição em andamento. Além dele, Danilo e Douglas Costa também desfalcaram: o lateral-direito (lesão no quadril) logo após o primeiro jogo, e o meia-atacante (lesão muscular na coxa direita) após a vitória contra a Costa Rica.

Vale lembrar que outros dois jogadores tiveram problemas antes do início da Copa: Renato Augusto teve dores no joelho esquerdo, ficou fora dos amistosos pré-Copa, mas chegou em condições de jogo; Fred, em recuperação após pancada no tornozelo direito durante treinamento, não foi relacionado para a estreia contra a Suíça.