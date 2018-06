Concurso: Instituto Rio Branco oferece 26 vagas com salário de R$ 18 mil

O Diretor-Geral do Instituto Rio Branco (IRBr) anunciou a realização de concurso público de admissão à carreira de Diplomata, para o provimento de 26 vagas na classe inicial de Terceiro Secretário. Os efetivados terão remuneração inicial de R$ 18.059,83.

Os requisitos básicos para a investidura no cargo:

– Cumprir as determinações do edital;

– Ter sido aprovado no concurso;

– Ser brasileiro nato, conforme prevê a Constituição Federal e a Lei nº 11.440/2006;

– Estar no gozo dos direitos políticos;

– Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

– Estar em dia com as obrigações eleitorais;

– Apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior, emitido por instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação. No caso de a graduação ter sido realizada em instituição estrangeira, caberá exclusivamente ao candidato a responsabilidade de apresentar, até a data da posse, a revalidação do diploma;

– Ter idade mínima de 18 anos;

– Apresentar aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, verificada por meio de exames pré-admissionais.

Inscrições

Será admitida a inscrição exclusivamente por meio de formulário próprio disponível no site do Cebraspe, que organizará a seleção, juntamente com o IRBr. Os candidatos devem atentar para o prazo de inscrição, que irá de 10 horas do dia 2 às 18 horas do dia 16 de julho de 2018, e para o custo, que é de R$ 230,00.

Os candidatos deverão verificar, em link específico a ser divulgado pelo Cebraspe nas datas prováveis indicadas no edital, se a foto encaminhada obedeceu rigorosamente às instruções contidas no sistema eletrônico de inscrição e, portanto, foi acatada. Caso não tenha sido acatada, o candidato poderá realizar, nesses mesmos dias, entre 9 horas e 18 horas, novo envio de foto que atenda às determinações do sistema.

Este concurso será realizado em três fases:

Primeira fase: prova objetiva, de caráter eliminatório – prevista para 26 de agosto de 2018, a ser aplicada nas capitais dos 26 Estados da Federação e no Distrito Federal, versando sobre conteúdos de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História do Brasil, História Mundial, Política Internacional, Geografia, Noções de Economia e Noções de Direito e Direito Internacional Público, de caráter eliminatório, que habilitará os candidatos a se submeterem às fases seguintes;

Segunda fase: prova escrita de Língua Portuguesa e de Língua Inglesa, de caráter eliminatório e classificatório;

Terceira fase: provas escritas de História do Brasil, Geografia, Política Internacional, Noções de Economia, Noções de Direito e Direito Internacional Público, Língua Espanhola e Língua Francesa, de caráter eliminatório e classificatório. Tanto a

segunda quanto a terceira fases serão realizadas nas capitais onde houver candidatos aprovados na primeira fase.

O gabarito oficial preliminar da prova objetiva será divulgado pelo Cebraspe na data provável de 28 de agosto de 2018. Já o edital com os resultados provisórios na segunda e terceira fases será divulgado.

A validade do concurso será de 90 dias, a contar da data de publicação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Edital / Publicações