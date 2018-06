Com gol de Mina, Colômbia vence e carimba vaga nas oitavas de final

A delegação alemã deixou a Rússia nesta quinta-feira (28) após a eliminação precoce na Copa do Mundo. Os jogadores foram fotografados abatidos e com o semblante fechado no Aeroporto Vnukovo, em Moscou.

O técnico Joackim Löw manteve o tom e sério e usou óculos escuros mesmo dentro do aeroporto. Outro a usar o acessório foi o zagueiro Jérôme Boateng.

A atual campeã do mundo foi eliminada na última quarta-feira (27) depois de perder por 2 a 0 para a Coreia do Sul. Com o resultado, a seleção alemã terminou na lanterna do Grupo F e caiu na fase de grupos pela primeira vez em sua história.

Depois do vexame, a Federação Alemã de Futebol usou o Twitter para pedir desculpas à torcida. “Caros fãs! Estamos tão desapontados quanto vocês! Uma Copa do Mundo é só a cada quatro anos e planejamos muito. Lamentamos que não tenhamos jogado como campeões mundiais. Portanto, as derrotas são merecidas, por mais amargas que sejam”, disse a entidade.