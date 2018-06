CNI/Ibope: Bolsonaro e Marina Silva estão tecnicamente empatados

Na próxima sexta-feira e no sábado (29 e 30), a Seja Digital, em parceria com empresas locais, realiza o Feirão Digital Rio Branco. A ação tem como objetivo facilitar o acesso da população aos equipamentos que possibilitam que televisores antigos recebam o sinal digital. No evento, além de encontrar aparelhos de televisão digital e conversores a preços mais acessíveis, a população poderá tirar dúvidas sobre o desligamento do sinal analógico de TV com os promotores da Seja Digital e realizar o agendamento para retirada do kit gratuito, distribuído às famílias de menor renda atendidas pelo Governo Federal. O evento acontecerá na Praça do Palácio Rio Branco, na Avenida Getúlio Vargas, S/N, Centro.

Em Rio Branco, Bujari e Senador Guiomard, o sinal analógico de TV será desligado no dia 14 de agosto e, após essa data, só será possível assistir à programação da TV aberta por meio do sinal digital. Para estar preparado antes da data-limite, é importante verificar se a antena já é digital e se o aparelho de televisão precisa de um conversor externo, aparelho que transforma o sinal digital em analógico e permite que a TV continue transmitindo a programação.

Se o aparelho for uma televisão de tubo, será necessário instalar um conversor de sinal. Se o televisor for de tela fina e não tiver o conversor embutido, também precisará de um conversor de sinal. Para ter certeza se o televisor já tem o conversor embutido, consulte o manual do fabricante.

No Feirão Digital, a população também poderá verificar se têm direito ao kit gratuito, com antena digital e conversor com controle remoto. Ao todo, estão disponíveis mais de 50 mil kits para serem entregues às famílias de menor renda atendidas pelo Governo Federal na região. Por meio do número do NIS (Número de Identificação Social) é possível realizar o agendamento para retirar o kit em um dos pontos disponibilizados pela Seja Digital. O Feirão também oferecerá atividades recreativas para as crianças.

A Prefeitura de Rio Branco apoia a iniciativa. Além do Feirão Digital, a orientação à população continua com o atendimento itinerante nos Postos de Saúde, Terminal Urbano e Linhas de Ônibus; nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), sempre às segundas-feiras e na OCA onde há ponto fixo da Seja Digital.

Sobre a Seja Digital

A Seja Digital (EAD – Entidade Administradora da Digitalização de Canais TV e RTV) é uma instituição não governamental e sem fins lucrativos, responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão no Brasil. Criada por determinação da Anatel, tem como missão garantir que a população tenha acesso à TV Digital, oferecendo suporte didático, desenvolvendo campanhas de comunicação e mobilização social e distribuindo kits para TV digital para as famílias cadastradas em programas sociais do Governo Federal. Também tem como objetivos aferir a adoção do sinal de TV digital, remanejar os canais nas frequências e garantir a convivência sem interferência dos sinais da TV e 4G após o desligamento do sinal analógico. Esse processo teve início em abril de 2015 e, de acordo com cronograma definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, mais de 1300 municípios terão o sinal analógico desligado até 2018.