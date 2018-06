ABALOU Com 95kg, modelo acreana de 25 anos é a nova sensação da moda Plus Size no Brasil

Natural de Rio Branco, capital do Acre, a estudante de Relações Internacionais Amanda Brandão, de 25 anos, é a primeira modelo plus-size da agência 40 Graus Models, de Sérgio Mattos, que já trabalhou com nomes como Gisele Bündchen, Ana Beatriz Barros e Cauã Reymond. Amanda tem 1,73m, busto 106cm, cintura 89cm e quadril 118cm.

“Ter mulheres maravilhosas, empoderadas sendo tão vistas é muito importante pois representam milhares de pessoas que não se encaixam nos perfis esperados”, diz Amanda. “Não é porque não tenho o corpo magro e definido que significa que não posso ser linda, me amar”, acrescenta ela que pesa 95kg bem distribuídos.

“Quando perguntam com o que trabalho, digo apenas que sou modelo. É o que sou, não existe uma categoria. Seja plus ou curve, é apenas um nome e parte de quem sou”, conta Amanda, que deixou o Acre aos 3 anos de idade para morar em Brasília com os pais. Ela revela que sempre vem a Rio Branco visitar parentes e amigos com quem mantem constante contato.

“Fiz trabalhos como modelo ainda pequenas, mas só decidi começar a trabalhar como modelo depois da minha mudança para o Rio, em Agosto do ano passado”, diz ela, que mora em Cabo Frio. “Mas estou de mudança para a capital”.

Amanda começa a fazer sucesso com suas curvas exuberantes. “A cada dia crescer mais, tenho planos de ir para fora do país e tenho me preparado para isso”, comenta a estudante que revela ainda sua paixão pela moda. “Esse maiô que estou usando foi desenhado por mim. Estou trabalhando numa nova marca, divulgando o meu trabalho. Eu tenho várias peças e desenhos disponibilizadas no instagram. A atriz global Fabiana Karla usa as minhas peças”, disse orgulhosa.

Com informações de O GLOBO