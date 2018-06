PC e PF incineram 900 kg de drogas após ações nos últimos meses

Os dois principais pré-candidatos a governandor do Acre, o petista Marcus Viana e o progressista Gladson Cameli, estão otimistas com a seleção brasileira contra a Sérvia, último adversário do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo na Rússia.

Viana vai assistir o jogo na praça central de Feijó ao lado de amigos e apoiadores políticos. Ele cumpre agenda de pré-campanha na região do Envira.

Já Cameli informou que assiste o duelo entre brasileiros e sérvios na casa de seu amigo, o ex-vereador Alysson Bestene, no residencial Green Garden, em Rio Branco. O senador até arriscou um placar: 2 a 0 Brasil.

A seleção brasileira enfrenta a Sérvia em Moscou às 13h (horário do Acre).