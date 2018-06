Em dia de jogo da Copa, vereadores de Rio Branco realizam sessão normal

As inscrições para os cursos oferecidos pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação de Interesse Social (Sehab), no projeto de pós-ocupação no Residencial Jarbas Passarinho se encerram nesta quarta-feira, 27.

Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), a Sehab disponibiliza 80 vagas para os cursos de salgados, preparação de bolos e tortas, sobremesa e corte de cabelo masculino e feminino, atendendo à demanda da comunidade, a partir de pesquisa socioeconômica realizada pela Sehab com as famílias do referido residencial.

As inscrições podem ser feitas até quarta-feira, na quadra Poliesportiva Kleyson Fernandes Silva, próximo ao Jarbas Passarinho.

As aulas se iniciam na segunda-feira, 2, de manhã e à tarde, na escola móvel do Senai (carreta), que ficará localizada no espaço do Instituto Federal do Acre (Ifac), no Xavier Maia.

As famílias recebem assistência social e profissional, com projetos de integração e cultura, incluindo a oferta de cursos de capacitação em diversas áreas, objetivando, assim, uma complementação na renda família ou mesmo a inserção no mercado de trabalho.