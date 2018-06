Seleção da Alemanha tem apagão, perde para a Coréia do Sul e dá adeus à Copa do Mundo

Por Márcio Iannacca Quatro anos após ser brilhante, golear o Brasil por 7 a 1 e ficar com o título em 2014, a Alemanha foi quem sofreu o apagão em 2018 e está eliminada da Copa do Mundo. A atual campeã foi derrotada pela Coreia do Sul por 2 a 0, na Arena Kazan, e deu adeus ao sonho do bicampeonato. Kim Youggwon e Son marcaram os gols da vitória da equipe asiática. Com os resultados, Suécia e México avançaram às oitavas de final do Mundial.

SEM NOÇÃO

O goleiro Neuer pareceu descontrolado após o primeiro gol da Coreia do Sul. Nos acréscimos, o goleiro decidiu sair do gol e atuar como jogador de linha. Claro que a ideia não poderia ter dado certo. O arqueiro perdeu a bola na intermediária de ataque e os coreanos fizeram o segundo gol com Son.

VAR ENTRA EM AÇÃO

Mais uma vez na Copa do Mundo, o VAR entrou em ação. Desta vez, a favor da Coreia do Sul. No lance do primeiro gol, o árbitro havia anulado o gol por um provável impedimento. Porém, o árbitro de vídeo foi acionado e mostrou que o passe para Kim Younggwon havia sido dado por um jogador alemão.