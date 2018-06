Acreanos voltam a se unir no shopping de Rio Branco para torcer pelo Brasil

Sena Madureira foi surpreendida com a ocorrência de uma tragédia em família registrada de terça-feira, 26, para esta quarta-feira, 27.

O chefe de família, Divino Nauá Feitosa dos Anjos, 30 anos, natural de Rondônia, matou a própria esposa, obrigou o filho de apenas 3 anos de idade ingerir veneno e, em seguida, também se envenenou.

Ainda são poucas as informações sobre o caso, mas a polícia apurou que a tragédia ocorreu na residência do casal, situada à Rua Cunha Vasconcelos, área central do município.

Divino Nauá Feitosa dos Anjos atingiu sua mulher Valdonice Feitosa dos Anjos, 29 anos, com uma facada no pescoço. Ela ainda foi socorrida com vida e encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, porém, não resistiu aos ferimentos.

Agentes de Polícia ainda encontram o autor com vida, porém não resistiu e veio a óbito por envenenamento.

Outras duas meninas, enteadas do acusado, relataram que também foram forçadas a ingerir veneno, porém não aceitaram.

Segundo consta, o acusado colocou veneno no leite e deu para o filho de três anos. A criança foi socorrida a tempo, deu entrada no Hospital de Sena e conseguiu sobreviver.

Após passar pelo Necrotério do Hospital local, os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), da capital acreana.

Com informações de SenaOnline.