ac24horasNaCopa: Confira as fotos enviadas por torcedores acreanos torcendo pelo Brasil contra a Sérvia; participe

Essa quarta-feira útil já não é tão útil assim para muitos acreanos. A vitória do Brasil sobre a Sérvia fará muita gente esticar a comemoração pelo primeiro lugar no Grupo E. Os gols brasileiros foram marcados por Paulinho e Thiago Silva.

Se no Carnaval a Quarta-Feira de cinzas é o dia de curar a ressaca, na Copa do Mundo essa data será transferida para a quinta-feira.

O desempenho da seleção brasileira em campo foi vista como a largada para o hexacampeonato.

Após duas partidas apáticas e pouco convincentes, enfim o time de Tite parece ter se encontrado o bom futebol. Os três pontos conquistados sobre os sérvios não foram tão tranquilos assim.

A postura ofensiva do adversário no início do segundo tempo levou os acreanos no Via Verde Shopping ao pânico.

Gritos, mãos nos olhos e cabelos puxados eram as formas mais comuns de encarar o ataque da Sérvia. A cada boa defesa do goleiro Alisson saiam gritos como os de gol do Brasil.

O alívio só veio mesmo com o segundo gol, que deixou a seleção numa posição mais confortavel. Os acreanos sabiam, no entanto, que um gol sérvio representava sério risco.

Um gol a mais seria melhor. As chances perdidas por Neymar tambem era motivo de desespero.

Ao fim o Brasil saiu vencedor e vai encarar o México nas oitavas de final. Nas mesas, os torcedores já faziam planos para a partida, que no Acre passará ás 9h da manhã da próxima segunda-feira.