A arte de fazer política

Um mandato de deputado federal pode ajudar o ocupante na reeleição ou o afundar na opinião pública. O deputado federal Alan Rick (DEM) – foto – fez da sua atuação na Câmara Federal um passaporte para chegar novamente no eleitor e pedir o seu voto sem temor de ser cobrado pelo seu trabalho. Foram 26,6 milhões de emendas liberadas, para construção de quadras, campos de futebol, drenagem, pavimentação de ruas, aquisição de veículos e equipamentos para a mecanização agrícola, ampliação e construção de escolas e bibliotecas, pavimentação de ramal e de equipamentos para a Saúde. Não fosse a sua ação os profissionais de medicina formados no exterior não estariam hoje participando do programa “Mais Médicos”. Não é fora de tempo aparecer liderando todas as simulações para Federal em Rio Branco, nosso maior colégio eleitoral. O Alan conseguiu aliar o seu trabalho no parlamento à arte de fazer política. Aprendeu muito rápido o caminho das pedras. Sem falar que vai entrar na campanha de reeleição bem mais estruturado, com mais cancha que na primeira eleição.

UM CONFESSIONÁRIO E MUITOS SEGREDOS

O presidente do PHS, Manoel Roque, não resistiu, foi ao confessionário do candidato ao governo Marcus Alexandre (PT), cedeu à liturgia petista e não mais sairá da FPA para se coligar com o REDE. Ficou acertada na ocasião uma coligação para estadual entre PHS-PSDC-PMB.

CONHEÇO A ALDEIA

Não publiquei na coluna passada que duvidava da saída do PHS do Manoel Roque da FPA?

OUTRO A SE CONFESSAR

Outro que passou esta semana pelo confessionário do candidato ao governo, Marcus Alexandre, foi o candidato ao governo do PRTB, Lira Xapuri. Saiu risonho após a confissão. Os petistas andam dando como certa a desistência de Lira e a sua entrada com o PRTB na FPA.

IMPRESSÃO QUE PASSA

Em termos práticos a palestra que o governador fará na Noruega não renderá nenhum benefício real ao Acre. Ainda que não use recursos do Estado para o seu deslocamento, a imagem que passa é a que ele está torcendo para que o seu mandato chegue logo ao seu final.

NÃO E BENÉFICA

A reeleição não é benéfica. Geralmente, segundo mandato sempre é pior do que o primeiro. O primeiro mandato do atual governador foi produtivo, o segundo está sendo bem mais fraco.

REFRATÁRIOS AO CALOR

O deputado Eber Machado (PDT), que presidiu ontem os trabalhos na ALEAC tentou enganar os presentes que a sessão estava suspensa para trabalhos nas comissões. Não era. É que os poucos deputados na Casa recusaram fazer a sessão por falta de ar condicionado no plenário.

APRESENTAÇÃO OFICIAL

A coligação PMN-PTC-PSC-PPS- SD apresentará na próxima sexta-feira, às 9 horas, no hotel Nobile Gran Lumni, ao lado do Cine João Paulo, suas chapas para deputado federal e estadual.

NOMES PRINCIPAIS

A chapa de Federal terá como nomes principais figuras experientes, como Rosana Nascimento (PPS), Charlene Lima (PTB), Dr. Edson (PMN), Vanda Denir (Solidariedade) e Jamil Asfury (PSC).

ESPÉCIE DE CABO-ELEITORAL

Nada de surpresa na aprovação do reajuste no preço das passagens de ônibus pelo Conselho Tarifário. Era jogo de cartas marcadas desde que o RBTRANS assumiu o papel de advogado dos interesses dos empresários dos transportes coletivos. Em todos os debates foi cabo-eleitoral.

FICA COMPLICADO

A decisão do TCE de reprovar as contas da prefeita Marilete Vitorino ainda pode ser revista com recursos. Mas se não conseguir a reversão e os vereadores seguirem a decisão do TCE, ficará complicado para disputar uma reeleição, porque haveria um impedimento legal.

ESPERAVA-SE OUTRA COISA

Quando dá para os aliados reconhecerem que a prefeita Marilete Vitorino (PSD) não cumpre um bom mandato é sinal que as coisas não andam bem em Tarauacá. São muitas as críticas com a situação em que se encontram as ruas da cidade. Repete o fracasso da gestão do PT.

MANDATO EM JOGO

Estará em jogo amanhã no Tribunal Regional Eleitoral o mandato do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, que já tem dois votos favoráveis à cassação. Ainda que venha a ser cassado, ele poderá conseguir uma Liminar no TSE para recorrer da condenação no cargo.

FOGO AMIGO

O interessante é que este processo que poderá custar a cassação do prefeito Ilderlei Cordeiro (PROGRESSISTA) só acontece por uma ação do PSDB, que o acusou de compra de votos.

FALTA ALGUÉM NESTE JOGO

Se os Juízes do TRE-AC tiverem o zelo de ouvirem a gravação e não apenas ler o que foi passado para o papel vão ver que, o personagem principal desta trama de compra de votos não é o prefeito Iderlei Cordeiro, cujo voz aparece uma única vez, sem nenhum comprometimento.

AUDITAGEM INDEPENDENTE

O candidato a vice-governador na chapa de Gladson Cameli (PP), deputado federal Major Rocha (PSDB), voltou a reiterar ontem que se derrotarem o candidato do PT, defenderá a realização de uma auditoria independente em todos os setores do atual governo.

STF QUE ENVERGONHA

O STF através dos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Lewandowski, com os egos feridos pelo prestígio do Juiz Sérgio Moro, trabalham abertamente com seus votos para atingir a Lava Jato. A soltura provisória ontem do ex-ministro José Dirceu, com base em firulas, é uma prova. Yes, nós temos uma corte suprema da qual não podemos nos orgulhar.

CHAMA O JORGE

O senador Jorge Viana (PT) interferiu e conseguiu retornar o antigo horário da OCA, que tinha sido reduzido pelo governador. Jorge tinha recebido um abaixo-assinado pedindo o horário original. Uma conversa com o irmão governador o convenceu a voltar atrás. Ainda bem!

NOME NOVO DOS BONS

Que boa notícia! O engenheiro Roberto Feres, com um currículo invejável, resolveu ser candidato a deputado federal pelo MDB. Está na cota de vida inteligente na política. Se pessoas qualificadas como Feres não saem candidatos, a vaga é ocupada por medíocres.

NOVA PRESSÃO

O candidato ao governo, Gladson Cameli (PROGRESSISTAS), se prepare para receber novas pressões de medalhões do MDB para que force seu partido se coligar para deputado estadual.

SÓ SE FOR UM LOUCO

Como é que o candidato Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) vai atender aos caprichos do MDB? Se pressionar a chapa do seu partido implodirá, porque há uma deliberação dos candidatos a não aceitar em hipótese alguma servir de escada para os candidatos medalhões do MDB.

NEY AMORIM

Não analisem a candidatura do Ney Amorim (PT) ao Senado pelas pesquisas até aqui publicadas, mesmo não estando mal, por dois aspectos importantes: não entrou ainda em campanha para valer e o seu forte potencial de votos é em Rio Branco, o maior colégio eleitoral. Além de ser um político habilidoso. Não tirem o Ney de um jogo que não começou.

NÃO ESTÁ DECIDIDA

A eleição para o Senado nem iniciou. Portanto é bom não se apontar favoritos agora.

CAMPANHA DE GOVERNADOR

O deputado Nelson Sales (PROGRESSISTAS) deverá ter uma campanha com potencial de disputa de governador, tão grandiosa é a sua estrutura. Isso virou comentário obrigatório nas rodas de discussões políticas. É o que dá para se deduzir dos acordos que vem firmando com vereadores e deputados. Nelson deveria ter aprendido que paredes têm ouvidos.

ALELUIA! PEDRO!

O candidato a deputado federal pelo PDT, Pedro do Dayane, é o mais novo ungido do Pastor da IBB, Agostinho Gonçalves nesta eleição? É o que dá para se deduzir da dobradinha entre o Pedro e Gemil Junior, candidato a deputado estadual da IBB. Aleluia! Aleluia! Pedro!

COR DA CHITA

Tem muita gente enganada com a cor da chita de que vai ter 30 ou 40 mil votos para deputado federal. Se alguém espera isso vai se decepcionar. O contexto é outro, diferente da última disputa, com muito mais candidaturas nas ruas. Sem falar que pode dobrar a abstenção, votos brancos e nulos. A população está muito descrente com a classe política.

EXEMPLO RECENTE

No segundo turno recente em que se disputou o governo do Tocantins, a soma dos votos nulos, brancos e abstenções, foi superior à soma da votação dos dois candidatos a governador.

O FANTASMA DO DÉSCREDITO

Não será surpresa se na eleição deste ano tivermos uma grande abstenção e votos nulos e brancos em profusão. O povo está desacreditado dos políticos. E os bons políticos, em minoria, acabam sendo levados de roldão na opinião pública pelos atos dos maus políticos. Dos atuais ocupantes de mandatos na Assembléia Legislativa e Câmara Federal são poucos os que mostraram algum projeto, iniciativa ou ação que justificasse os seus mandatos. É a realidade. A maioria passou o mandato apenas recebendo mensalmente os seus gordos salários.