Rio Branco não atinge meta e vacinação contra gripe é aberta ao público

O líder da oposição na Câmara de Vereadores de Rio Branco, Roberto Duarte, desconfia que os irmãos Jorge Viana, senador, e Sebastião Viana, governador, estão fazendo politicagem com a nova alteração no horário da OCA em Rio Branco. A central de serviços terá o horário ampliado e funcionará entre 7h e 15h a partir do dia 01 de julho, conforme anúncio feito nesta segunda-feira, 25, por Jorge Viana.

O parlamentar do MDB acha que Sebastião Viana fez uma espécie de arranjo político para atender o irmão Jorge Viana com o objetivo de melhorar a imagem do senador, que concorre à reeleição.

“O Tião Viana criou um problema e o senador Jorge Viana resolveu. Jogada de marketing político”, definiu o emedebista.

O vice-presidente do Sindicato dos Camelôs, José Carlos Juruna (PHS), acha que Duarte está equivocado. Ele afirma, ao contrário do emedebista, que houve pressão da sociedade, incluindo um abaixo-assinado entregue a Jorge Viana.

“Foi o comércio e a população que se levantou, fez um abaixo-assinado e entregou ao senador Jorge Viana. Não tem nada de politicagem. Eu acho que o Roberto falou uma coisa que não existiu.”

A OCA funciona atualmente entre 7h e 13h, horário que gera reclamação da população. O novo horário foi comemorado pela base na Câmara.