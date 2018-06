Publicada etapa de Investigação Criminal e Social dos aprovados para nível médio e superior do IAPEN

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA e o Instituto de Administração Penitenciária do Acre – IAPEN, publicaram na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira,26, a respostas aos recursos e o resultado final da Prova Oral referente ao Edital SGA/IAPEN/ALTERNATIVAS nº 001, de 11 de abril de 2018,para contratação temporária de profissionais de Nível Médio e Superior. Na mesma edição, os aprovados são convocados para etapa de Investigação Criminal e Social.

As Respostas aos Recursos interpostos contra o resultado Provisório da Prova Oral estão disponíveis, por escrito, para retirada pessoal no Departamento de Recursos Humanos do Instituo de Administração Penitenciária do Acre – IAPEN. Já a Ficha de Investigação Criminal – FIC estará disponível a partir das 11h do dia 26 de junho de 2018, no endereço eletrônico www.sga.ac.gov.br, e será de responsabilidade do candidato à correta impressão bem como o preenchimento e sua entrega.

Os candidatos convocados neste Edital deverão comparecer até o dia 29 de junho de 2018, das 8h às 12h ao Instituto de Administração Penitenciária do Acre – IAPEN situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1203, Bairro Bosque – Rio Branco, para a entrega da Ficha de Investigação Criminal – FIC, referente a essa etapa do certame.

Os candidatos, no ato da entrega da Ficha de Investigação Criminal, deverão também apresentar os originais das seguintes certidões e declarações, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame.

Os candidatos poderão obter informações junto ao Instituto de Administração Penitenciária do Acre – IAPEN, por meio do telefone (68) 3223-2257 ou ainda junto a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, por meio do telefone (68) 3215-4031 ou por meio do endereço eletrônico: concursos.

sga@ac.gov.br. Acesse a página do DOE: http://www.diario.ac.gov.br/