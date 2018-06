Polícia Federal no Acre deflagra operação contra o tráfico de drogas envolvendo transportadores de carga

A Polícia Federal no Acre (PF/AC) deflagrou as 6:00 da manhã desta terça-feira, 26, a “Operação Peterbilt”, destinada a desarticular Organização Criminosa que atuava no tráfico de drogas em vários Estados da Federação.

Ao total, foram cumpridos mais de 15 (quinze) mandados, dentre os quais 5 (cinco) prisões preventivas e 11 (onze) buscas e apreensões, nos Estados do Acre, Maranhão e São Paulo. A investigação está sendo feita pela Delegacia de Repressão de Entorpecentes da PF (DRE/AC).

O nome da Operação é inspirado na fabricante de caminhões Americana. A empresa Peterbilt revolucionou o conceito de transportes e serviu de analogia para demonstrar o refinamento de atos criminosos dos investigados, que se valeram de diversos ardis e complexo sistema de logística para eetuar o tráfico de entorpecentes por entre os Estados Brasileiros.

As investigações indicam que a operação de hoje foi um duro golpe no tráfico internacional de drogas, já que os elementos colhidos no inquérito dão mostras de que a Organização teria operacionalidado transporte de centenas de quilos de entorpecentes, em especial a cocaína na forma pura. O quilo da droga pode chegar a R$ 25 mil.

Durante as investigações, a Polícia conseguiu apreender quase R$ 300 mil em drogas pertencentes ao bando. No total, foram quase 2 anos de investigação. Mais de 60 policiais estão envolvidos na operação.