Lionel Messi desperta na Copa da Rússia e conduz Argentina às oitavas de final

No sufoco, a Argentina venceu a Nigéria em São Petersburgo por 2 a 1, pela última rodada do Grupo D da Copa do Mundo Rússia 2018. Messi fez o primeiro, Moses empatou e Rojo definiu a vitória nos últimos minutos. No primeiro tempo, os argentinos cumpriram seu objetivo, controlando o jogo e marcando na única chance que teve: Messi recebeu ótimo lançamento de Banega e, com a perna direita, abriu o placar aos 13 minutos. O camisa 10 ainda acertou uma falta na trave e buscou tabelas com seus companheiros de ataque, Higuaín e Di María.

Mas, já no começo do segundo tempo, Mascherano fez pênalti em Balogun e Moses converteu, empatando a partida. O empate estava classificando os nigerianos, e provocou o desespero argentino, que se lançou ao ataque com as entradas de Dybala e Aguero. A Nigéria reclamou de um pênalti após a bola tocar na mão de Rojo dentro da área e, após consultar o VAR, o árbitro espanhol mandou o jogo seguir. Rojo apareceu de novo, desta vez na área adversária, concluindo cruzamento de Mercado aos 41 minutos e tirando a seleção do sufoco com 2 a 1 no placar.

A vitória classifica a Argentina em segundo, atrás da Croácia, que venceu a Islândia por 2 a 1 e garantiu 100% de aproveitamento na fase de grupos. Argentinos cruzarão com a França nas oitavas (domingo, 11h), enquanto croatas enfrentam a Dinamarca (domingo, 15h), todos no horário de Brasília.