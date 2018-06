Guerrero desencanta, e Peru se despede da Copa do Mundo com vitória sobre a Austrália

Já eliminada no Grupo C da Copa do Mundo, a seleção do Peru jogou por sua honra e seu povo. Com absoluta maioria de torcedores em Sochi, a equipe sul-americana venceu a Austrália sem dificuldades por 2 a 0, nesta terça-feira, e se despediu do Mundial com muita alegria. Os gols foram marcados por Carrillo, no primeiro tempo, e Guerrero, no segundo – foi o primeiro do atacante do Flamengo no torneio. Os australianos, que dependiam de combinação de resultados para avançar na Copa, não viram o milagre acontecer.

O Peru ultrapassa a própria Austrália e termina a Copa em terceiro lugar no Grupo C, com três pontos. A seleção da Oceania, que só somou um pontinho, fica em último na chave. França e Dinamarca, que empataram sem gols também nesta quinta-feira, avançam em primeiro e segundo lugares, respectivamente.

ORGULHO DE UM PAÍS

Depois de toda a batalha judicial que enfrentou para poder jogar a Copa do Mundo, Paolo Guerrero não podia se despedir dela sem deixar sua marca. Além de bela assistência para o primeiro gol peruano, de Carrillo, recebeu passe de Cueva no segundo tempo para girar à frente de seu marcador e mandar a bola para as redes. Foi o primeiro gol do atacante do Flamengo em Copas – e sem pensar em aposentadoria, ele quer estar em 2022, no Catar.